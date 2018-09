%%%Ford engagiert Wieden + Kennedy für Herbst-Kampagne 2018%%%

Der Auto-Konzern Ford mit Stammsitz in Dearborn bei Detroit hat seinen Kreativ-Etat für die Herbst-Marken-Kampagne 2018 an die Werbe-Agentur Wieden + Kennedy mit Stammsitz in Portland/Oregon. Die 1982 gegründete Agentur gehört zu den größten Independent-Networks der Welt mit Büros in New York, London, Amsterdam, Shanghai, Bejing, Tokio, Delhi und Sao Paulo.







Laut eines Ford-Sprechers wird Wieden + Kennedy zusammen mit den Agenturen der WPP-Holding an der Herbst-Kampagne arbeiten. Die Kampagne soll Mitte Oktober auf verschieden Plattformen ausgespielt werden.