%%%Digital-Agentur Herren der Schöpfung boomt%%%



Das Team um das Führungstrio der Herren der Schöpfung Alexander Ludwig, Markus Schuhmacher und Daniel Kaiser hat sich in den vergangenen Jahren verfünffacht (Foto: Herren der Schöpfung)

Die in Frankfurt ansässige Digital-Agentur Herren der Schöpfung wächst mit doppeltem Neugeschäft und verstärkt sich personell. Neu unter den Kunden der Agentur sind der Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD) und InEar. Außerdem heuert Sebastian Kraus, 37, als Executive Creative Director an. Er kommt von Ogilvy Frankfurt. Damit umfasst das Team um die Geschäftsführer Markus Schuhmacher, Daniel Kaiser und Alexander Ludwig nun 25 Mitarbeiter. Und wächst damit fünffach, denn zur Gründung 2009 fasste die Mannschaft fünf Beschäftigte. Alleine im vergangenen Jahr wurden zehn neue Kollegen eingestellt.

Den Caravaning Industrie Verband e.V. und seine Marketingtochter, die Caravaning Informations GmbH, beraten Herren der Schöpfung von nun an in allen Belangen der digitalen Kommunikation. Ein erstes gemeinsames Projekt ist bereit verwirklicht: So zeichnet die Digital-Agentur für den kompletten Relaunch der caravaning-info.de, sowie für eine Caravaning-Imagekampagne und deren Roll-Out in allen digitalen Kanälen verantwortlich. Für InEar, den Dieburger Hersteller von High-End-Inear-Monitoring-Systemen, realisieren die Frankfurter künftig digitale Kommunikationsstrategien. Im Rahmen der langfristig angesetzten Partnerschaft sollen auch Messe- und Kommunikation im Raum-Projekte umgesetzt sowie ein Online-Vertriebsmodell entwickelt werden.

Gründe für das Wachstum seien neben den neu gewonnenen Kunden auch der Ausbau des Geschäfts mit den Bestandskunden, so Schuhmacher. Infolgedessen soll nun der Umzug in größere Räume erfolgen. Denn bis Ende 2018 soll das Team von Herren der Schöpfung auf mehr als 30 Mitarbeiter wachsen. Auch weiteres Neugeschäft steht bereits in Aussicht. Mehr über die Aufstellung und Kunden von Herren der Schöpfung lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 36 von 'new business'. Zur Bestellung eines Probe-Abos geht es hier.