%%% Frischer Wind für Wiesbaden: Scholz & Volkmer entwickelt Luftreinhaltungskampagne %%%

In der hessischen Landeshauptstadt herrscht NO2-Alarm: Seit Jahren überschreiten die Stickstoffdioxid-Werte den zulässigen Grenzwert. Eine großangelegte Kampagne soll jetzt helfen, drohende Dieselfahrverbote zu vermeiden. Dafür hat sich das Wiesbadener Dezernat für Umwelt, Grünflächen und Verkehr einen Agenturpartner geholt, der sowohl in Sachen Kommunikationsdesign als auch beim Thema Nachhaltigkeit, insbesondere Luftqualität, ausgewiesene Expertise mitbringt: Scholz & Volkmer hat schon vor Jahren mit der spektakulären Lichtinstallation NOX-mas dem Thema Stickstoffdioxid über die Stadtgrenzen Wiesbadens hinaus Awareness verschafft.

Flugverbot für Helicopter-Eltern

Die neue Kampagne zielt auf ganz konkrete Verhaltensänderungen der Bürger und will daher auch kommunikativ jeden ansprechen und mitnehmen - mit einer prägnanten Optik und klaren Botschaften, die dem Thema die Komplexität und Schwere nehmen. Knallgelbe Pictogramm-ähnliche Bildmotive präsentieren einfach umzusetzende Tipps für den Alltag - Do´s und Dont's ohne erhobenen Zeigefinger, dafür aber mit hohem Wiedererkennungswert. Für die Illustrationen und das Co-Design konnte Agenturgründer und Creative Director Michael Volkmer die international renommierte Künstlerin Teresa Sdralevich gewinnen.



Die Illustrationen stammen von Teresa Sdralevich - die Künstlerin referierte bereits auf der 12. see-Conference von S&V in Wiesbaden (Foto: S&V)

Die zehn Motive werden ab dem 4. September auf Out of Home-Flächen im gesamten Stadtgebiet platziert und zusätzlich in Form von Postkarten, Faltblättern etc. über die Stadt verteilt.

"Luftreinhaltung ist eine Gemeinschaftsaufgabe", erklärt Sven Gerich, Oberbürgermeister und Schirmherr der Kampagne. "Unter dem Motto ‚Frischer Wind für Wiesbaden‘ sollen nicht nur die Luft verbessert und Fahrverbote verhindert, sondern auch die Lebensqualität in Wiesbaden gesteigert werden." Dafür wurde neben der Kampagne ein Paket von Sofortmaßnahmen in den Bereichen Elektromobilität, ÖPNV, Radverkehr, Urbane Logistik, Verkehrsmanagement und –lenkung verabschiedet.

Auch eine neue NOX-Lichtinstallation ist Teil der Kommunikationsmaßnahmen: An der Fassade der Ringkirche wird ein Stadtluftanzeiger in Betrieb genommen, der grün leuchtet, wenn die NO2-Belastung unter dem Grenzwert liegt und rot, wenn er überschritten wird. Die Installation konfrontiert Autofahrerinnen und Autofahrer mit dem

eigenen Beitrag zur Luftbelastung und soll dazu anregen, das eigene Mobilitätsverhalten zu hinterfragen.

"Die Ringkirche steht wie ein Fels in der Verkehrsbrandung an einer Stelle ständiger Grenzwertüberschreitungen", sagt Elke Flentge, Vorsitzende des Kirchenvorstands. Der Dekan der Evangelischen Kirche Wiesbaden, Dr. Martin Mencke, freut sich, dass die NO2-Ampel an einer derart herausragenden Stelle wie an der Vorderseite der Ringkirche platzieren wurde. "Das zeigt überdeutlich, dass jede und jeder Einzelne von uns eine Mitverantwortung für gesunde Luft und damit für die Schöpfung Gottes hat."



Die Lichtinstallation von Scholz & Volkmer an der Ringkirche zeigt grün bzw. rot an, ob die Grenzwerte am Ring eingehalten werden oder nicht (Foto: S&V)

Das Thema Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der DNA von Scholz & Volkmer. Die Agentur realisiert seit Jahren konsequent eigene Nachhaltigkeitsprojekte wie die „Radwende“, „Zeit statt Zeug“, „Stadtluftanzeiger“ und das E-Commerce-Start-up „Kiezkaufhaus“ (mehr erfahren). An den beiden Standorten Wiesbaden und Berlin arbeiten über 150 Mitarbeiter für Kunden wie Mercedes-Benz, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Riese & Müller und USM, aber auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und regionale Umweltinitiativen. Scholz & Volkmer ist die erste deutsche klimaneutral zertifizierte Digitalagentur.