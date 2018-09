%%%GIZ sucht Kommunikationsagentur%%%

Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), Bonn und Eschborn, will Ordnung in die unübersichtliche Vielfalt der Textilsiegel bringen und sucht für den Start eines neuen Labels Unterstützung: In Deutschland soll im kommenden Jahr das staatliche Metasiegel mit dem Namen 'Grüner Knopf' eingeführt werden, das Produkte kennzeichnet und so Verbrauchern ermöglicht, nachhaltige Kleidung direkt beim Kauf zu erkennen. Das hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller angekündigt – und die GIZ plant die Einführung. Dafür sucht das GIZ eine Agentur, die zur Einführung des neuen Siegels eine Kampagne entwickelt. Ziel der begleitenden Kommunikationsmaßnahme ist, dass Verbraucher den 'Grünen Knopf' kennen, wissen was dahintersteht und sich aktiv nach Kleidung mit dem Metasiegel umsehen. Für die aktuelle Ausschreibung des GIZ können sich Interessierte bis zum 20. September bewerben. Ansprechpartnerin für Agenturen bei der Gesellschaft ist Miriam Dahlke ( ).

Weitere Informationen zum Auftraggeber und der genauen Aufgabenbeschreibung lesen Sie in der akutellen Ausgabe von new business.