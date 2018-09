%%%Hymer und Schipper Company sind 'Eine Etappe voraus'%%%



Hymer bewirbt sein neues, mit Mercedes-Benz entwickeltes, Hymermobil B-Klasse ModernComfort mit einer Kampagne von Schipper Company (Foto: Jan van Endert)

Pünktlich zum Caravan Salon, der vom 25.8. bis 2.9.2018 in Düsseldorf stattfand, hat der Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen Hymer eine neue Kampagne für das neue Hymermobil B-Klasse ModernComfort, kurz B-MC genannt, präsentiert. Mit dem B-MC hat Hymer exklusiv mit Mercedes-Benz zusammen weltweit das erste Reisemobil auf Basis des neuen Mercedes-Benz-Sprinter-Triebkopfs entwickelt. Die Hamburger Agentur Schipper Company gestaltete hierfür die Launch-Maßnahmen, das Key-Visual und das Kampagnenmotto 'Eine Etappe voraus.'. Die Agentur Büro Bewegt, München, realisierte Filme, die beim Händler, auf Messen sowie in den Hymer-eigenen Social Media-Kanälen zu sehen sind. Die Mediaaufgaben liegen bei der Hamburger Agentur Mediaplan und der Münchener Online-Agentur CatbirdSeat.

Die Kampagne umfasst außerdem Anzeigen in Titeln wie 'Welt'/'WamS' (in der Sonderveröffentlichung Caravan Salon Düsseldorf), 'Spiegel' (in der Sonderveröffentlichung Caravaning), 'Promobil', 'Camper Illustrierte', 'Reisemobil International' und 'Auto Bild Reisemobil'. Darüber hinaus gehören Online-Banner im Google Display Network mit Keyword Thematik und ein Ausstattungspaket für Händler zu den Maßnahmen.

Schipper Company-Geschäftsführer Frank Bannöhr (CCO) arbeitet seit 2011 für Hymer mit Sitz in Bad Waldsee. Anfang 2017, als er zu Schipper Company stieß, brachte er seinen Kunden ins Portfolio ein. Seitdem fungiert die Agentur als federführender Partner für Strategieberatung, Image- und Launch-Werbung sowie Literatur. Schipper Company, im Januar 2013 von Michael Schipper gegründet, hat an den Standorten Hamburg und Frankfurt 100 Beschäftigte. Unterstützt wird der langjährige Ex-BBDO-Gesellschafter und COO Schipper von Bannöhr (CCO), Marc Schüling (CSO) und Michael Stickel (Produktion). Kunden sind unter anderem dm-drogerie markt, Roller, DPD, Entega, Geers, Kodak und Veganz.

Für den langjährigen Kunden Hymer sind beim aktuellen Werbe-Flight neben Bannöhr auch Miriam Wiesner (Management Supervisor), Rebecca Addo (Senior Account Manager), Kristin Happel-Gnangui (CD Text), Sven Horn (Art Director) und Thorben Dauer (Text) Ansprechpartner.