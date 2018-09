%%%WPP: Umsatz und Gewinn-Minus fürs erste Halbjahr 2018%%%

Die britische Agentur-Holding WPP hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr sowie das zweite Quartal 2018 bekannt gegeben. Wie bereits erwartet muss WPP ein Minus für das erste Halbjahr 2018 bei Umsatz und gewinn einstecken. Der Umsatz sank von 8,49 Millarden Euro (7,65 Millarden Pfund) auf 8,32 Millarden (7,49 Millarden Pfund), das entspricht einem Minus von 2,1 Prozent. Beim Blick auf den Umsatz ohne durchlaufende Kosten liegt das Minus sogar bei 3,6 Prozent – von 7,08 Millarden Euro auf 6,83 Millarden Euro. Auch der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisierungen (EBITA) sank von 1,13 Millarden Euro auf 1,05 Millarden Euro – ein Minus von 6,7 Prozent. Ein Plus gibt es jedoch in der Bilanz: Der Gewinn nach den Steuern steigt um 11,3 Prozent auf 782 Millionen Euro.

Der neue CEO Mar Read zeigte sich trotz der "roten" Zahlen für das erste Halbjahr 2018 optimistisch, denn die WPP-Agenturen waren recht erfolgreich im Neugeschäft: im ersten Halbjahr wurden die globalen Etats von Mars Bose und Adobe gewonnen - in Europa kamen Erfolge wie Mondelez und Sky hinzu. Zudem kommt Wachstum durch Zukäufe hinzu: Im zweiten Quartal hat WPP die amerikanische Agentur Gorilla sowie die Hirshorn-Zuckerman Design Group übernommen und hält nun auch alle Anteile an Y&R/Wunderman/Sudler & Hennessey in Südost-Asien