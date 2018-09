%%%upljft baut Zusammenarbeit mit C&A aus%%%

upljft-Chef Jan Honsel kann einen zusätzlichen Auftrag von C&A verbuchen: Seit Sommer 2017 unterstützt das Hamburger Joint Venture der Kreativagentur thjnk mit dem Social-Media-Tool-Anbieter Facelift bereits das Social-Media-Kampagnenmanagement des Fashion Retailers. Jetzt konnte sich upljft in einem mehrstufigen Prozess auch das Mandat für das internationale Community Management sichern.

Startschuss war die Betreuung der C&A Facebookseite in Deutschland, gefolgt von Frankreich und zuletzt den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. In der letzten Ausbaustufe wird upljft demnächst auch für die Länder Spanien, Italien, Portugal, Belgien und Polen sowie für das Community Management für den globalen Instagram-Kanal aktiv werden. Dafür baut die Agentur derzeit ein Team aus fashionaffinen Muttersprachlern auf.

"Durch ein proaktives Community Management bauen wir eine enge Bindung zu unseren Fans auf und pflegen diese intensiv", gibt Julia Ley, Head of Brand Activation / Brand Marketing Europe and Germany bei C&A an. "Hier immer den richtigen Ton zu treffen, ist wohl die größte Herausforderung – neben der viel beschworenen Authentizität. uplift soll das internationale Community Management von C&A unterstützen und uns helfen, unsere Kundinnen und Kunden noch besser verstehen zu lernen und schneller auf deren Wünsche reagieren zu können, um so unsere Märkte zu stärken."

Jan Honsel ergänzt: "Um Konsumenten heute bestmöglich erreichen zu können, empfiehlt es sich Content, Community und Campaigning zu verzahnen. Dies streben wir für C&A gemeinsam an."

Gerade konnte upljft sein Mandat beim Start-up Ankerkraut ausbauen (mehr lesen bei nb). Daneben betreut das rund 70-köpfige Team Kunden wie Vodafone, Sky, Steigenberger, Lexus und West Lotto.