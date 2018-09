%%%Serviceplan bewirbt Wirtschaftsstandort Deutschland%%%



Im Kampagnenfilm wird der deutsche Wirtschaftsmotor durch ein 3D-animiertes Modell anschaulich – angetrieben durch unterschiedliche Standortvorteile (Foto: Serviceplan)

Serviceplan Public Opinion in Berlin hat für Germany Trade & Invest (GTAI), die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing mit Sitz in Berlin, eine internationale Kampagne zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland entwickelt. Unter dem Titel "Germany Works" laufen ab sofort die Werbemaßnahmen, an der auch Mediaplus Berlin beteiligt ist: Im Fokus stehen eine digitale Content-Plattform sowie ein 3D-animierter Kampagnenfilm (Produktion: Parasol Island).

Die global angelegte Kampagne zielt medial zunächst auf europäische Wirtschaftsentscheider, insbesondere aus Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Schweiz. In einem nächsten Schritt soll sie ausgeweitet werden. Die Werbemittel werden bei Medien wie BBC, Bloomberg, CNN, der Financial Times, der New York Times und dem Wall Street Journal nach unterschiedlichen Themenschwerpunkten passend ausgesteuert und platziert. Die Kernbotschaft für internationale Unternehmen und Partner lautet dabei: Der deutsche Wirtschaftsmotor funktioniert bestens.

Dr. Robert Hermann, Geschäftsführer von GTAI, sagt: "Deutschland erfüllt nicht nur alle Anforderungen an Verlässlichkeit bei Geschäftspartnern und öffentlichen Akteuren, sondern steht zugleich für Dynamik, Tatkraft und Innovationsfreude. Die Kampagne versteht es auf hervorragende Weise, die Verlässlichkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu vermitteln."

Und Jörg Ihlau, Geschäftsführer von Serviceplan Public Opinion, erklärt: "Ich freue mich, dass die größte inhabergeführte Agentur aus Deutschland nun in der Welt für Deutschland werben darf."

Seit dem Pitch-Gewinn Ende 2017 gehört GTAI zu den größten Full-Service-Kunden im Haus der Kommunikation Berlin. Neben der Leadagentur Serviceplan Public Opinion ist Mediaplus Berlin für die Entwicklung der internationalen Mediastrategie sowie Mediaplanung und -einkauf verantwortlich.