%%%HERC realisiert globale Kampagne für G-Star%%%



G-Star Raw bewirbt seine neue Denim-Linie 'Uniform for the Free' mit einer Kampagne von Herc (Foto: Herc)

Die niederländische Agentur HERC hat zusammen mit Filmemacher Dexter Navy die globale Herbst/Winter- Kampagne für die Jeans-Marke G-Star Raw entwickelt. '18: Uniform for the Free' soll eine Ode an die Freiheit sein. In der Kampagne wird ein Tag aus dem Leben der "Kings und Queens der Straße" gezeigt, untermalt mit Rap/Poesie und elektornischer Musik vom französischen Elektronik-Duo The Blaze, das bei den Cannes Lions 2017 einen Grand Prix gewann.



Die neue Kampagne ist der Startschuss für die neue Denim-Linie 'Uniform for the Free' – eine Hommage an die Jeans, einst Arbeiterkleidung war und heute Fashion-Piece für jeden. '18: Uniform for the Free' wird in Print, Online und Social Media sowie über Retail Activations und auf Plakaten in Metropolen wie New York, Los Angeles, London, Tokyo sowie in Deutschland ausgespielt.



Der in New York gedrehte Film bildet das Herzstück der Kampagne. Der 75-Sekunden-Film zeigt verschiedene Personen vom Stadt-Cowboy über die Hip-Hop-Ballerina, die Fahrrad-Gang bis zu Urban Climbers, die alle auf ihre Weise Regeln brechen und ihre Freiheit feiern. Dies ist die erste weltweite Kampagne von G-Star die mit echten Menschen produziert wurde anstatt mit Models oder Celebrities. Gefunden haben die Agentur und G-Star die Stars der neuen Herbst/Winter-Kampagne auf den Straßen der USA sowie auf YouTube und Instagram.









G-Star Uniform of the free from HERC the agency on Vimeo.