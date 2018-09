%%%Clio Awards 2018: Jung von Matt holt 16 Clios%%%

Die Gewinner der Clio Awards 2018 sind bekannt. Insgesamt 703 Medaillien vergab das Kreativ-Festival davon entfallen 58 auf deutsche Arbeiten. Bester deutscher Teilnehmer ist Jung von Matt mit 16 Clios gefolgt von der Filmakademie Baden Württemberg mit zehn und Havas mit sieben Trophäen.







Jung von Matt strich dreimal Gold ein – zweimal für die Edeka-Kampagne 'The most German Supermarket' in PR und OOH sowie einmal für BMW 'The Transformation of a landmark' in Brand Design. 'The most German Supermarket' erhielt zudem einmal Silber in Social Media sowie einmal Bronze in Events/Experiental. Je einmal Silber holte die Hamburger Agentur-Gruppe zudem mit Terres des Femmes in PR, BVG x Adidas in Partnership & Collaborations sowie dem Verein Oh You Women in Digital/Mobile & Social Media Technique. Für die BVG-Kampagne gab es zudem zweimal Bronze in PR und Product Design und einmal Bronze geht an den Film 'Christmas 2117' für Edeka in Film Technique.







Gleich zehn Clio holte die Filmakademie Baden Württemberg. Dreimal Gold bekam die Arbeit 'Tears in Heaven' für Tears Dry Gin in Student Film sowie zweimal in Student Film Technique. Die Arbeit erhielt außerdem zweimal Silber. Einmal Silber in Student Film ging an 'Unspoken Words' für Montblanc. Und viermal Bronze ging an 'The Man With A Coin' für Mentos. Einen weiteren Clio-Gold holte die Miami Ad School mit 'Hush' für Apple in Student Innovation.







Havas sichert sich Platz drei unter den deutschen Agenturen mit sieben Clios. Zwei für Getty Images/fiftyfifty 'Repicturing Homeless' in PR, diese Arbeit bekam außerdem zweimal Bronze in Partnership & Collaborations sowie Digital/Mobile. Einmal Silber und zweimal Bronze ging an 'Footballpen' für radio.de in Digital/Mobile sowie Audio und Audio Technique.







Je fünf Clios nahmen Serviceplan, Grabarz & Partner und BBDO mit nach Hause. Serviceplan bekam Gold in Innovations für 'DOT Mini. The first Smart Media Device for Visually Impaired'. Diese Arbeit bekam zudem einmal Silber in Product Design. Silber gibt es zudem in Direct für 'Adoptify' für Spotify. Serviceplan sichert sich außerdem zweimal Bronze für 'Featuring Alexa' für Too Many T's in Audio Technique und Direct. Die Hamburger Agentur Grabarz & Partner bekam einmal Gold für 'Loving 'IT'' für Burger King in OOH. Diese Arbeit sicherte sich außerdem dreimal Bronze. Einmal Bronze ging zudem an Grabarz & Partner für 'Kid's Dreams' für Volkswagen. BBDO holte dreimal Silber für 'Miguel', einen Teil der Remember Me-Kampagne für Alzheimer Research Initiative, in OOH, Print und Print & OOH Technique. Die gesamte Kampagne bekam zudem Bronze in Film Technique. Einen weiteren Bronze-Clio gab es für 'Wounds of the City' für smart ForTwo in Brand Design.







Weitere Gewinner sind: