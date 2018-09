%%%GroupM-Agentur essence bringt carwow ins TV%%%

In einem mehrstufigen Pitch sicherte sich das deutsche Office von Essence den TV-Mediaetat der Neuwagen-Preisvergleichs-Plattform carwow. Ein entscheidender Faktor im Auswahlverfahren sei die Erfahrungen mit Drive-to-Web-Mechaniken und im Bereich TV-Attribution gewesen, gibt die von Christian Leipacher geführte Düsseldorfer Agentur an. Initiiert und strategisch begleitet wurde der carwow-Pitch von Fabian Viertel, Partner bei der ortsansässigen Marketingberatung fokustruppe.

Ziel des 2016 von Philipp Sayler von Amende gegründeten Start-ups ist es, Conversions von TV-Zuschauern auf der Plattform zu generieren. Aktuell wird die Plattform monatlich von mehr als einer Million Autokäufern besucht. "Die Relevanz klassischer TV-Kampagnen ist für Marken wie carwow auch in digitalen Zeiten ungebrochen", so CEO Sayler von Amende. Ein erster Flight wird im September und Oktober 2018 on air gehen.

Essence positioniert sich als die "Digital first"-Mediaagentur der GroupM. "Als Partner des E-Commerce unterstützen wir aufstrebende Unternehmen und Start-ups mit kanalübergreifenden Kampagnen, um online voll durchzustarten", sagt Christian Leipacher, Managing Director von Essence Germany. Weitere Kunden seines Teams sind Google, DAZN, Subway, Discovery Communications, Bandai Namco und Avon.

Weltweit beschäftigt die zur WPP-Holding gehörende Agentur über 1.100 Mitarbeiter. Essence ist in 71 Märkten vertreten und betreut nach eigenen Angaben international ein Mediavolumen von über 3,2 Mrd. US-Dollar.