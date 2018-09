%%%Serviceplan startet GeoIntelligence-Kompetenzcenter in Köln%%%

Die Serviceplan Gruppe will sich mit einem neuen Kompetenzcenter für GeoIntelligenz stärker im Bereich Regionalmarketing positionieren: Unter der Leitung von Esther Busch, Geschäftsführerin Mediaplus Geo Intelligence und Mediaplus Köln, soll im Kölner Haus der Kommunikation das Know-how der Töchter Mediaplus, mediascale und Serviceplan Public Relations & Content gebündelt werden. Mediaplus Geo Intelligence steht dabei für das intelligente Verknüpfen von Unternehmens- und Geodaten, Know-how und eigens entwickelten Tools.

Kern des neuen Angebotes ist es, regionale Besonderheiten und Unterschiede stärker in die Mediaplanung mit einfließen zu lassen, Kundenverhalten zu prognostizieren, neue Geschäftsfelder zu identifizieren, auf mögliche Umsatzpotenziale hinzuweisen und nationale Kampagnen damit effizienter zu gestalten.

Unter der Federführung von Busch werden Matthias Chorherr, Geschäftsleiter mediascale, und Wolfgang Bscheid, Geschäftsführer mediascale, und Frank Behrendt von Serviceplan Public Relations & Content das digitale Angebot weiterentwickeln. Damit ist Serviceplan die erste Agenturgruppe in Deutschland mit einem alle Medien und Kanäle übergreifenden Geo-Kompetenzzentrum.

"Das Prinzip des Durchschnittsdeutschen hat ausgedient", ist Busch überzeugt. "Wer für den Durchschnitt kommuniziert, richtet sich letztendlich an niemanden so richtig. Denn egal, ob es um Mentalitäten und Werte, die realen Absatzpotentiale einer Marke oder das spezifische Mediennutzungsverhalten geht, gibt es in Deutschland eine lebendige regionale Vielfalt, die man sich zu Nutze machen kann, um die Relevanz und Effizienz nationaler Werbekampagnen zu steigern."

Mit dem Thema GeoIntelligenz beschäftigt sich auch ein Schwerpunktbeitrag in der aktuellen new business-Ausgabe 36/2018. Lesen Sie hier, welche Chancen und Herausforderungen Planus Media, die pilot-Gruppe und Moccamedia in der zunehmend gefragten Disziplin sehen.

