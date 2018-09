Publicis bringt the Power of One nach Russland

Nachdem die französische Agentur-Holding Publicis bereits in mehreren Regionen - wie auch der DACH-Region - das neue Country-Leadership-Model eingeführt hat, startet das nun auch in Russland.

Sergey Beloglazov, derzeit CEO bei Publicis Media Russland, wird neuer Chairman im Management Board von Publicis Groupe Russland. Vladimir Tkachev, derzeit CEO bei Publicis Communications Russland, wird neuer CEO der Publicis Groupe in Russland. Beide werden eng mit Jarek Ziebinski, CEO Publicis Groupe Nord- und Zentral-Europa, zusammen arbeiten.



In seiner neuen Rolle als CEO von Publicis Groupe Russland, wird Tkachev für alle Operations und Teams im Bereich Gewinn und Verlust-Management in Russland verantwortlich sein sowie die Implemntierung des The Power of One-Models. Beloglazov wird sich um die Strategie des Unternehmens kümmern sowie für wichtige Kunden-Beziehungen und Collaborationen verantwortlich sein.



Das neue Management Board in Russland besteht zudem aus Elena Vishtak, derzeit CFO bei Publicis Media Russland, als neue CFO; Jeff Chalmers, derzeit Cheif Operating Officer (COO) bei Publicis Media Russland, als neuer Chief Media Officer; Tatiana Maslova, derzeit COO bei Publicis Communications Russland, als neue Chief Talent Officer; Elena Klimenko, derzeit Chief Innovation Officer bei Publicis Media Russland, als neue Chief Transformation & Innovation Officer, sowie Alexandra Gorbonos, derzeit Chief Trading Officer bei Publicis Media Russland, als neue Chief Trading Officer.



Die Publicis Groupe ist mit rund 1.000 Beschäftigten eine der größten Agentur-Gruppen in Russland. Die Gruppe ist mit den Agenturen Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi, Mother Tongue, Nurun, Prodigious, ProHealth, Arc, MSL, Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue 449 und Performics in Russland vertreten.



