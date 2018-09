%%%Niedersachsentarif und BBS parodieren für die Niedersachsen-Ticket-Kampagne Influencer%%%



Echt oder Fake? NITAG und BSS mischen für das Niedersachsenticket im Influencer Marketing mit Testimonial Nini mit (Foto: Screenshot YouTube/Nini#s DreamPlace)

Seit zwei Wochen inszeniert die neue Influencerin Nini in einem YouTube-Video das Niedersachsen-Ticket, als wäre es der neueste Beautygral. Die Aktion mit der Video-Bloggerin mit Spezial-Gebieten in "Beauty, Travel und Fashoin" ist ein Marketing-Stunt der Agentur BSS im Auftrag von Niedersachsentarif (NITAG) und bewirbt das Niedersachsen-Ticket. Zu sehen ist der Nini-Film auf den Kanälen YouTube, Facebook, Twitter und Instagram.

"Fürs Social Web haben wir eine kreative Idee umgesetzt, die nicht einfach die klassische Kampagne ins Netz verlängert. Wir fanden die Spitzen des Influencer-Hypes so unfreiwillig komisch, dass wir daraus eine eigene Kampagne machen wollten – aber nicht als Pranger, sondern als Parodie. Die Zuschauer sollten sich fragen: Ist die echt? Und dabei auch ein wenig über das Niedersachsen-Ticket erfahren", sagt Christian Hamel, Geschäftsführer der BBS Werbeagentur.

"Influencer-Marketing ist sehr teuer geworden, die Ergebnisse oft inhaltlich zweifelhaft und der Erfolg schwer prognostizierbar. Da lag die Alternative auf der Hand: Selber eine 'Influencerin' schaffen, auf earned Media zielen und paid Media als zielsicher dosierbaren Brandbeschleuniger nutzen", ergänzt Mediastratege Ralf Scharnhorst von Scharnhorst Media.

Per-Ole Penkert, Creative Director bei BBS, erklärt weiter: "Das Targeting war zunächst auf digitale Multiplikatoren ausgerichtet. Um Ninis Karriere anzukurbeln haben wir sie sogar Postkarten aus dem schönen Meppen verschicken lassen, das sie mit dem Niedersachsen-Ticket bereist hat." Inzwischen wird die Kampagne auch auf die eigentliche Zielgruppe in Niedersachsen ausgesteuert und erhöht Woche für Woche ihre Views.

BBS wirbt bereits seit über vier Jahren im Auftrag der NITAG für das Niedersachsen-Ticket und aktiviert gelegentliche Bahnnutzer in Niedersachsen, Bremen und Hamburg das Tagesticket häufiger für Freizeitausflüge zu nutzen. Es gilt bei allen Eisenbahnverkehrsunternehmen der Region und in vielen niedersächsischen Verkehrsverbünden. Die klassische Werbekampagne läuft seit Jahren unter dem Motto 'Fahr away' und stellt den günstigen Personenpreis von 7,80 € bei bis zu fünf Reisenden in den Mittelpunkt.