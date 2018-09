%%%Wynken Blynken & Nod und Crossmedia integrieren Marco Tozzi bei TV-Doku 'Shopping Queen'%%%



Marco Tozzi geht mit einem Product Placement unter die Shopping Queens (Foto: Crossmedia)

In Zeiten von Netflix, Amazon Prime und Co. wird das Product Placement zu immer beliebter werdenden Werbeform. Diesen Trend nutzt auch Marco Tozzi für sich. Die Wortmann-Marke tritt in der kommenden Woche bei der Vox TV-Doku 'Shopping Queen' mit Moderator Guido Maria Kretschmer auf. Die Sendungen werden in diesem Zuge unter dem Motto 'Schuhliebe – zeige, dass du und deine neuen Schuhe unzertrennlich seid!' stehen. Fünf Schuhpaare aus der aktuellen Kollektion der Detmolder Schuhmarke spielen dabei die Hauptrolle.

Herzstück der gemeinsam mit IP Deutschland entwickelten Kampagne ist das Product Placement, das von einer umfangreichen Online-Kampagne – entwickelt von Wynken Blynken & Nod und Crossmedia – begleitet wird. Das Product Placement von Marco Tozzi setzt dabei auf eine aufmerksamkeitsstarke Integration, welche die Marke mit einem zielgruppenaffinen Format verknüpft. Die Kooperation mit 'Shopping Queen' wird mit Aktionen am PoS, in Social Media, mit einer eigenen Aktionsseite im Netz sowie auf dem Marco Tozzi Online-Shop beworben.

"Mit der Produktplatzierung in so einer beliebten Sendung generieren wir innerhalb der Zielgruppe qualitativ hochwertige Kontakte. Darüber hinaus ist unser Ziel, durch weitere aufmerksamkeitsstarke Platzierungen die Werbeerinnerung in unserer Zielgruppe zu steigern", erläutert Sven Büteröwe, Gruppenleiter bei Crossmedia. Das Product Placement wird je am Folgetag ab 12 Uhr bei Vox wiederholt. Die Wiederholung aller Folgen können auch auf TV NOW angeschaut werden.

Um die Markenpräsenz neben dem Product Placement weiter zu stärken, setzt Crossmedia im TV gerade nicht auf eine klassische Kampagne, sondern auf Sonderwerbeformen in zielgruppenaffinen Umfeldern. So wird ab dem 15. September 2018 im Anschluss an das Product Placement erstmalig auch bei Vox der Marco Tozzi Online-Werbespot als Presplits – also vor Beginn der eigentlichen Werbeinsel – geschaltet. Im Rahmen der bald startenden Herbst-Kampagne soll auch das bisherige Sponsoring mit der RTL-Serie 'Alles was zählt' fortgesetzt werden, wo ebenso unmittelbar im Programm kurze Spots der Schuhmarke geschaltet werden.

Online kann das Product Placement in 'Shopping Queen' eine Woche lang auf TV NOW angesehen werden. Zudem wird Online auch der Marco Tozzi-Werbefilm mit der Kernbotschaft 'Weil ich will' zum Einsatz kommen, um die Markenbekanntheit zu steigern. Der Spot wird auch auf Facebook, Instagram und YouTube sowie via Nucleus, dem programmatischen Lösungsangebot für die datengetriebene Marketingkommunikation von Crossmedia, auf zielgruppenrelevanten Seiten ausgespielt. Alle Werbefilme stammen aus der Feder der Hamburger Kreativagentur Wynken Blynken & Nod. Büteröwe ist bei Crossmedia unter der Leitung von Unit Director Nike Menzel verantwortlicher Kundenberater von Marco Tozzi. Zuständig auf Kundenseite ist Christian Böhm, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Marco Tozzi.