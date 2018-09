%%%RCKT schließt mit eLearning-Anbieter Avado eine strategische Partnerschaft%%%

Die Digital-Beratung RCKT in Berlin und Avado Learning in Hamburg geben heute den Start ihrer strategischen Partnerschaft bekannt: Gemeinsam wollen sie skalierbare Lösungen entwickeln, um digitale Unternehmenskulturen aufzubauen und in traditionellen Konzernen zu etablieren. In einem Pilotprojekt haben beide Unternehmen die 'Digital Leadership Challenge' für die Commerzbank entwickelt. Erklärtes Ziel: Führungskräfte des DAX-Unternehmens auf digitale Herausforderungen vorzubereiten. Das Programm wurde bereits mit mehreren Digital Awards wie dem Digital Leader Award und dem St. Galler Leadership Award ausgezeichnet.



Die 'Digital Leadership Challenge' (kurz #DLC) wird zurzeit in der gesamten Organisation ausgerollt. Das Programm erstreckt sich über vier Monate und setzt sich zusammen aus Trainings und Coachings, eLearning-Kursen und virtuellen Live-Sessions sowie Dialogformaten mit Start-ups und Digital-Experten. Konkrete Lerninhalte reichen von digitalem Grundlagenwissen, Innovationsstrategien, digitalen Geschäftsmodellen und Customer Journeys über Marketing, bis hin zur Befähigung von Führungskräften als Digital Leader und Botschafter für den digitalen Wandel in der Commerzbank.

Als Digital-Beratung begleitet RCKT seit 2015 Konzerne und Mittelständler bei der digitalen Transformation und agiert dabei als Knotenpunkt eines der größten digitalen Netzwerke in Deutschland. Das Team umfasst eine 50-köpfige Belegschaft. RCKT wurde 2015 zusammen mit der Rocket Internet SE gegründet und wird vom Gründer-Team Nils Seger, Lisa Teicher und Karolin Hewelt geleitet. Drei Jahre nach ihrer Gründung hat sich die Agenturtochter der Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet am Markt etabliert und jüngst in Cannes auch ihre Kreativ-Kompetenz unter Beweis gestellt. Nun will RCKT Unternehmen bei der digitalen Transformation beraten und hat dafür die Unit Next gegründet, die 2017 bereits rund 30 Prozent des Agenturumsatzes generierte.

Avado blickt auf langjährige internationale Erfahrungen im Virtual Learning zurück und bietet u.a. seit 2013 das gemeinsam mit Google entwickelte Squared Online Programm zur Weiterbildung mit Fokus auf Digital Marketing und Leadership an. Die rund 400 Mitarbeiter sitzen in Büros in Hamburg, London, Singapur, Hong Kong und New York.