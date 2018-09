%%%Neugeschäft: Zeichen und Wunder entwickelt neuen Markenauftritt für die Leoni AG%%%

Die Münchner Markenagentur Zeichen & Wunder hat sich im Pitch der Leoni AG durchgesetzt und wird für den börsennotierten Automobil- und Industriezulieferer mit Hauptsitz in Nürnberg einen neuen Markenauftritt entwickeln. Das traditionsreiche Unternehmen, das für Kunden wie BMW, Daimler oder Siemens arbeitet, stellt sich derzeit strategisch neu auf und will die Marke im B2B-Bereich stärken. "Die zuverlässige Übertragung und Steuerung von Energie und Daten wird im Automobil und in Industrieanwendungen immer wichtiger. Und trotzdem werden die dazu erforderlichen Komponenten und Kabelsysteme – ebenso wie das Unternehmen dahinter – kaum wahrgenommen", erklärt Marcus von Hausen, geschäftsführender Gesellschafter bei Zeichen & Wunder. „Genau das möchten wir ändern und Leoni mit einem neuen, professionellen Auftritt über die Landesgrenzen hinweg ein unverwechselbares Gesicht geben.“ Dafür hat die Agentur in Identitäts-Workshops mit dem neuen Kunden zunächst die Markenwerte des Unternehmens justiert; im nächsten Schritt werden ein neuer Claim und ein stringentes Brand Design entwickelt.



In der inhabergeführte Brand Design Company - so nennt sich Zeichen & Wunder selbst - arbeiten unter der Leitung der geschäftsführenden Gesellschafter Irmgard Hesse und Marcus von Hausen knapp 50 Mitarbeiter für Kunden wie die BMW Group, München Tourismus, die Herrmannsdorfer Landwerkstätten, Mini, SAP und das Naturkundemuseum Biotopia. Zu den jüngsten Etatgewinnen der Agentur zählt die Wolfra Kelterei (mehr lesen bei nb).