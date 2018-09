%%%Getty Images: Mark Getty kauft die Company zurück%%%

Das 195 gegründete Bild-Imperium Getty Images mit Stammsitz in Seattle/USA gehört in Kürze wieder mehrheitlich der Familie Getty. Das kündigte der 58-jährige Mark Getty vergangene Woche an. Er wird wieder als Chef der Verwaltungsrates von Getty Images tätig werden. Die Familie Getty, die das Bild-Imperium zum weltweit führenden Anbieter machte, verkaufte die Mehrheit 2008 für 2,3 Milliarden Dollar an den Finanz-Investor Heilmann & Friedman. Vier Jahre darauf übernahm der Investor Carlyle Group den Anteil für 3,3 Milliarden Dollar.

Jetzt kauft die Familie Getty, die stets an Getty Images beteiligt war, die Carlyle-Anteile für rund drei Milliarden Dollar zurück. Im vergangenen Jahr soll Getty Images laut Moodys einen Umsatz von 837 Millionen Dollar gemacht haben. Hierzulande ist Getty Images mit einem Büro in München präsent.