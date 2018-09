%%%Katjes bewirbt Treets mit Markenkampagne im Western-Look von antoni jellyhouse%%%



antoni jellyhouse trommelt für Katjes nicht nur für Fruchtgummi, sondern auch für Nüsse von Treets (Foto: Screenshot vimeo/antoni)

"God made the peanut" – "But he forgot the chocolate" – so lautet ein Dialog der neuen Markenkampagne von Treets - The Peanut Company, die über die Piasten GmbH zum Süßwarenhersteller Katjes gehört. Herzstück ist ein TV-Spot, der im Western-Look und mit sonnengegerbten Erdnussbauern daherkommt. Für die Kreation zeichnet die eigens für den Kunden gegründete Agentur antoni jellyhouse aus Berlin verantwortlich (Produktion: it’s us, Regie: Matias Moltrasio).

Der Spot nimmt Bezug auf die Erdnüsse, welche Treets aus Amerika bezieht und in Deutschland verarbeitet. Der 15-Sekünder ist seit gestern (9. September 2018) in englischsprachiger Originalvertonung auf allen reichweitenstarken Sendern im deutschsprachigen Raum zu sehen. Den Media-Part übernimmt hierfür Mediacom.

"Für jede Marke von Katjes suchen wir eine eigene Welt. Die Heimat der Erdnuss ist Amerika. Also sind wir da hin", so Martin Pross, Geschäftsführer Kreation der verantwortlichen Kreativagentur antoni jellyhouse, zu seiner neuesten Arbeit.

"Ohne Peanut Farmer gibt es auch kein Treets. Die Heroes unserer Launchkampagne werden die Konsumenten mit iIhrer Freiheits- und Abenteuerlust europaweit begeistern", sagt Volker Weinlein, CMO Katjes International, über die Kampagne.

Das Treets-Sortiment umfasst vier Sorten auf Basis von Erdnüssen und Erdnussbutter. Im Mittelpunkt stehen die mit Milchschokolade veredelten Erdnüsse. Treets - The Peanut Company ist eine Marke der Piasten GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Katjes International. Die Katjes-Gruppe hatte größte bayrische Süßwarenhersteller 2014 übernommen. Das Unternehmen hat eine mehr als 90-jährige Geschichte.



Treets - The Peanut Company from antoni on Vimeo.