%%%Kompaktmedien und familie redlich entwickeln Kampagne 'Lesen & Schreiben' weiter%%%



Der Tochter vorlesen: Die neuen Motive zeigen Beispiele dafür, was Menschen gewinnen, wenn sie besser lesen und schreiben können (Foto: Andreas Pollock)

Neuer Look, neue Spots und neue Motive: Mit dem Weltalphabetisierungstag am 8. September 2018 tritt die Informationskampagne 'Lesen & Schreiben – Mein Schlüssel zur Welt' des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im neuen Look auf: 'Besser lesen und schreiben' lautet nun der Slogan. Die beiden Berliner Agenturen Kompaktmedien und familie redlich produzierten neue Kurzfilme und Motive für die Kampagne.

"Nicht richtig lesen und schreiben zu können, ist immer noch ein Stigma. Mit den neuen Motiven zeigen wir sympathische Menschen, die eine Hürde überwunden haben und jetzt besser im Leben zurechtkommen. Nicht die Defizite stehen im Mittelpunkt, sondern die Chancen, die sich Lernenden in vielen Lebensbereichen bieten", erklärt Norbert Schmedt, Geschäftsführer und Inhaber der Agentur Kompaktmedien, unter deren Federführung die Kampagne umgesetzt wird.

Ab September laufen die Clips im TV. Zudem gibt es Hörfunkspots und Werbung auf Social Media. Die neuen Motive stehen auf Plakaten und Postkarten als Informationsmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Parallel wird auch die Internetseite www.mein-schlüssel-zur-welt.de überarbeitet.

'Lesen & Schreiben – Mein Schlüssel zur Welt' wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiiert. Das Konsortium familie redlich und Kompaktmedien betreut das BMBF als Leadagentur.