So verabschieden sich die Hannoversche und Jung von Matt von Anke Engelke als Testimonial



Im neuen TV-Clip der Hannoverschen bringt statt der Gute-Nacht-Geschichte die Eläuterung zur Risikolebensversicherung am Telefon ein Kind zum Einschlafen (Foto: Screenshot YouTube/Hannoversche)

Fast zwölf Jahre fungierte die Komikerin Anke Engelke als Gesicht der Hannoverschen Versicherung. Damit ist nun Schluss: In einer neuen Markenkampagne bedankt sich der Versicherer aus der niedersächsischen Landeshauptstadt bei Engelke und führt mit einem typischen Berater mit fundiertem Versicherungswissen ein neues Markengesicht ein. Bis Mitte kommenden Jahres werden insgesamt drei verschiedene Filme sowie zahlreiche weitere Kommunikationselemente zu sehen sein. Die Kreation lag bei Jung von Matt/Spree aus Berlin.

Für die Kampagne spielt die Agentur mit dem Thema Langeweile, denn Vieles von dem, womit sich Versicherer gerne beschäftigen, eignet sich so gar nicht für begeisternde Kommunikation. Hinzu kommt: Auch der Unternehmenssitz Hannover gilt als wenig aufregend. Aber genau aus dieser vermeintlichen Schwäche wird eine Stärke gemacht. "Wir zeigen, was so toll an dem vermeintlich Langweiligen ist. Denn genau wie die Stadt, stehen auch wir für große Solidität und Verlässlichkeit – Überraschungen will bei uns kein Mensch", sagt Carlo Bewersdorf, Vorstand Vertrieb und Marketing.

Der erste der neuen TV-Spots mit dem Titel 'Einschlafhilfe' zeigt mit einem Augenzwinkern wie fundiertes Finanz- und Versicherungsfachwissen dabei helfen kann, ein klassisches Familienalltagsphänomen schnell und effektiv zu lösen. "Dabei sind wir vielleicht nicht hip und nicht cool, aber mitten im Leben und nah an unserem Kunden", sagt Paul Höser, Leiter Marketing und Kommunikation der Hannoverschen. "Und genau das ist uns das Wichtigste."

Befragt nach dem kreativen Ansatz für die Leitidee für die Kampagne antwortet Kreations-Geschäftsführer Till Eckel: "Eigentlich war die Aufgabe ganz einfach: Eine Kampagne, die solide sagt, nur eben dabei heraussticht und berührt." Deshalb wurde in den insgesamt drei Filmen, Bumper-Ads und vielen weiteren Online-Werbeformen immer ein Weg gesucht, wie Solidität begeistern kann.