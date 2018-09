%%%Ex-C3-Standortleiter Benjamin Baumann bringt Agentur Fraser an den Start%%%

Benjamin Baumann, der ehemalige Business Director und kaufmännischer Standortleiter von C3 in Stuttgart und Client Service Director von antoni, startet mit Fraser eine neue international agierende Agentur neuen Typs. Zusammen mit einem Team aus 15 internationalen Digital-Professionals (und zum Teil ehemaligen C3- und antoni-Kollegen) aus sieben Nationen setzt der 34-Jährige mit Fraser den Fokus "vor allem auf vertrauensvolle, transparente und nachhaltige Kundennähe. Dazu braucht es ein starkes, strategisches und kreatives Team auf Senior-Level, das mit Kunden auf Augenhöhe kommuniziert und gleichzeitig in der Lage ist, deren Bedürfnisse zu antizipieren." Erster Standort von Fraser in Deutschland ist Berlin. Ein weiterer Standort im Süden Deutschlands soll schnell folgen.

Die Kernkompetenzen von Fraser stehen auf zwei Säulen: Klassische Kommunikation mit Editorial Content zusammenbringen und dort mit digitalen Produkten & Services ansetzen, wo Kommunikation alleine nicht stark genug ist

"Das Agenturleben ist ein 'People’s Business'. Das Profil einer Agentur wird nicht nur durch das Angebotsspektrum geprägt, sondern durch die Personen, die mit und für die Agentur arbeiten", sagt Benjamin Baumann, Gründer von Fraser. "Nur durch Top-Talente und deren Vielfalt, deren unterschiedliche kulturelle und kreative Hintergründe ist die Entwicklung von einzigartigen datengetriebenen Kreationen möglich. Das hat uns bereits in so kurzer Zeit in vielen Situationen ermöglicht, Blue-Chip- Kunden bei der Digitalisierung im Marketing, Vertrieb und Service-Bereich zu helfen und solch ein starkes Wachstum hinzulegen."

Der erste Blue-Chip-Kunde ist ein deutscher Automotive OEM. In den nächsten Wochen werden dazu erste Ergebnisse vorliegen. Weitere Blue-Chip-Kunden sind bei Fraser kurz vor dem Abschluss und sollen in Kürze das Portfolio ergänzen.