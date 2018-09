%%%Heimat active verpasst Mini-Salami BiFi ein neues Gesicht – und startet neue Marken-Kampagne%%%



BiFi und Heimat active inszenieren den Genuss des Mini-Salami-Snacks mit einem Augenzwinkern (Foto: Heimat active)

Vor rund neun Monaten gewann Heimat active das Mandat der Jack-Link′s-Marke BiFi in Deutschland und Benelux. Nun geht neben einem Redesign eine passende Marken-Kampagne an den Start. Die Berliner Agentur gestaltete für die Mini-Salami einen TV-Spot, der ab dem 12. September in Deutschland on air geht. Ab Oktober folgt die Online-Verlängerung des Films auf Twitch, Tinder, (D)OOH und weiteren Kanälen. Die Schaltung im deutschen Markt liegt bei Crossmedia und Stroom für die Niederlande und Belgien.

"Mach doch, was dir schmeckt" – unter diesem Motto will BiFi für mehr Authentizität und ans 'Zu-sich-selbst-stehen' appellieren, auch wenn das nicht immer konform geht mit gesellschaftlichen Erwartungshaltungen. Im Film ist ein Mann in misslicher Lage zu sehen, dessen Rettung von der Lust auf eine BiFi und mit einem Augenzwinkern zumindest auf die längere Bank geschoben wird. In anderen Medien wird der Gedanke ebenfalls und immer wieder neu interpretiert. "Wenn ich Bock auf eine BiFi habe, habe ich Bock auf eine BiFi. Da müssen wir gar keine vorgeschobenen Gründe erfinden. Seiner inneren Stimme zu folgen ist meistens der bessere Weg, wenn sich verbiegen und anpassen müssen die Option ist", kommentiert Alexander Stauss, Kreativ GF bei Heimat active. Umgesetzt wurden die Filme von Bigfish, Regie führte Jon Barber.

Bevor die Heimat-Tochter active in Berlin für die Jack-Link′s-Marke BiFi auf den Plan trat, war das ortsansässige Büro der Agenturgruppe thjnk zuständig. Die heutige WPP-Tochter war seit 2016 und zwischen 2012 bis 2014 für BiFi tätig.