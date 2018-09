%%%Serviceplan kreiert fantasievolle Dachkampagne für AOK %%%



Szene aus dem aktuellen TV-Spot der AOK (Foto: Serviceplan)

Mäuse, Monster und eine Traumwelt – die neue Dachkampagne der AOK setzt auf eine fantasievolle Story. Serviceplan Berlin hat für die AOK-Gemeinschaft eine Image-Kampagne konzipiert, die ab sofort on Air ist. Die AOK-Gemeinschaft besteht aus elf selbstständigen AOKs und dem AOK-Bundesverband. Die Kreativkampagne wird auf unterschiedlichen TV-Sendern zu sehen sein. Zudem wird sie in AOK-internen Print- und Onlinepublikationen sowie auf einer eigenen Microsite zum Einsatz kommen.

Herzstück ist ein TV-Spot in mehreren Kurzversionen (Produktion: Stink, Neverest; Regie: Nieto). Die Story: Ein kleines Mädchen begleitet ihre Mutter zu einem Beratungstermin bei der Krankenkasse. Während der Berater spricht, steht das Mädchen verträumt am Fenster und nimmt von der Unterhaltung nur einzelne Wortfetzen auf. Aus diesen formen sich in ihrer kindlichen Vorstellung fantasiereiche Szenen: So wird aus der Reha das "Reh-Haar" und aus Hausbesuchen werden "Mausbesuche".

"Mit dieser Kreation geht die AOK einen neuen Weg in der Krankenkassen-Kommunikation. Wir zeigen eine emotionale Geschichte in aufregenden Bildern, die sich von den immer gleichen TV-Spots der Krankenkassen abheben", erklärt Benedikt Göttert, Serciveplan Standortchef im Haus der Kommunikation Berlin. Dafür habe man bewusst auf computergenerierte Bilder verzichtet. "Große Spots entstehen heutzutage größtenteils am Computer. Unser Film zeigt, dass man mit einer guten Idee als Basis und solider, detailverliebter Handarbeit eine emotionale und fantastische Geschichte erzählen kann, die verzaubert und hängenbleibt", erklärt Kreativchef Myles Lord. An der Umsetzung waren außerdem die Agenturen Mediaplus und Plan.Net beteiligt.

Die Kampagne ist für alle elf Länder-AOKs angelegt. Die regionalen Marketingleiter entscheiden selbst, welche Maßnahmen sie darüber hinaus einsetzen werden. "Beratung als Kampagnenthema trifft einen Nerv unserer Zeit: Die digitale Informationsflut überfordert viele Versicherte, gerade bei Gesundheitsthemen. Umso stärker sind wir als AOK gefragt, unsere Versicherten auf ihrem individuellen Weg zum Gesundbleiben und Gesundwerden zu begleiten. Der Spot überspitzt das auf eine bezaubernde und charmante Art und Weise", sagt Steve Plesker, der im Oktober 2017 von DDB auf Kundenseite wechselte und nun als Geschäftsführer die Bereiche Markt und Produkte beim AOK-Bundesverband verantwortet.