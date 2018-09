%%%BMW M und JvM launchen Kommunikationsplattform 'M Town' und Kampagne%%%



BMW bietet Auto-Fans auf der Plattform 'M Town' einen Rahmen zur Kommunikation (Foto: BMW)

Im Rahmen einer neuen Online-Kampagne setzt der Münchner Autobauer BMW M mit einer Kreation von Jung von Matt / Next Alster, Hamburg, die 'too much'-Kampagne von 2017 fort. Die Maßnahmen stehen unter dem Motto 'Welcome to M Town, where too much is just right'. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Kommunikationsplattform 'M Town', die in Online-Videos promotet wird. Die Kampagne wird durch Merchandise-Artikel ergänzt. Zudem soll 'M Town' als Leitmotiv zahlreicher Veranstaltungen dienen.



Die Clips entstanden unter der Regie von Micky Sülzer und mit Unterstützung der Produktionsfirma Bigfish, Berlin. Im ersten Aufschlag der 'too much'-Kampagne konnten Autofans persönliche Bildmotive teilen und diese mit M-Statements wie 'too loud' oder 'too powerful' verbinden. 'M Town' setzt diesen Gedanken nun fort: Auf bmw-m.com kann die Community auf einer digitalen Weltkarte Erlebnisse rund um BMW M unter #M_Town und #MNation teilen. Die geteilten Erfahrungen bilden das Fundament der 'M Town', die sich als globale Kommunikationsplattform der BMW M-Fans versteht.



"Mit der Fortsetzung der kommunikativen Erfolgsstory 'too much' erleben unsere Fans das nächste Level ihrer emotionalen Identifikation mit unserer Marke", erklärt Peter Quintus, Vice President Sales and Marketing bei der BMW M GmbH.



Lothar Schupet, Director Global Sales und Marketing BMW M, ergänzt: "BMW M lebt von der geteilten Leidenschaft unserer Fans für hochemotionale Produkte. Mit 'M Town' verleihen wir dieser Begeisterung einen kreativen Raum für individuelles Storytelling. Wir steigern die Markenidentifikation unserer treuen Community – und schaffen gleichzeitig eine Inspirationsquelle für neue Zielgruppen."