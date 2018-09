%%%PR Klappe 2018: 24-mal Edelmetall für die Sieger – Castenow Communications holt Doppel-Gold%%%

Bei der 8. Verleihung der PR Klappe im Jahr 2018 vergibt die Jury unter Vorsitz von Claudio Montanini, Vorstand Marketingclub Frankfurt, und Hansjörg Fuhrken, Head of Kreation & Konzeption bei Redblue Marketing, drei goldene, zehn silberne und elf bronzene Klappen für PR Filme. Unter der Schirmherrschaft des Marketing Clubs Frankfurt feierten am heutigen Abend die Sieger im 25hours Hotel in der Bar Shuka mit rund 70 geladenen Gästen.

Die Qualität der Einreichungen, bei den Imagefilmen, als auch bei den PR Cases sei eindeutig gestiegen bestätigen die anwesenden Juroren. "Wir haben absolut überzeugende und beeindruckende Bewegtbild-Arbeiten zu Gesicht bekommen", urteilt Fuhrken. Überraschende Ideen und exzellentes Storytelling, das habe die Jury 2018 von den Preisträgern der PR Klappe überzeugt. Bei der PR Klappe ging es um die Einreichung von Filmbeiträgen und Installationen/Veranstaltungen die im Jahr 2017/18 produziert wurden und zu earned Media geführt haben.

Claudio Montanini kommentiert: "Die Entwicklung von Bewegtbild Content ist ein zentrales Thema in der Unternehmenskommunikation. Wir stellen fest, nicht nur, dass die Filmqualität zunehmend besser wird, sondern auch, dass die Geschichten zunehmend ein hohes öffentliches und gesellschaftliches Interesse reflektieren! Die mit einer PR Klappe ausgezeichneten Filme sind für die Branche eine Orientierung für eine erfolgreiche Unternehmenskommunikation."

Die PR Klappe verzeichnete 2018 mit 100 eingereichten Filmen ein stabiles Ergebnis. Die erfolgreichsten Arbeiten reichten Castenow Communications, achtung, Jung von Matt AG und GUD.berlin ein. Castenow Communications bekam zweimal Gold und einmal Silber für 'Mali' im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung. Über einmal Gold und einmal Silber freuten sich achtung/Jung von Matt AG/GUD.berlin für den BVG x adidas – Der Ticket Schuh im Auftrag der Berliner Verkehrsbetriebe. Die PR Klappe Preisträger 2018 Filme sind zu sehen unter www.dieklappe.de.