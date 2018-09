%%%MDC Partners baut Präsenz im Bereich PR und Digital aus%%%

Die Agentur-Holding MDC Partners kauft über ihre Tochter Agentur Allison + Partners (A+P) die PR- und Digital-Agentur OneChocolate Communications und baut damit ihre Präzenz in Europa und Nordamerika aus.







OneChocolate wurde 1992 gegründet und ist Büros in London, München und San Francisco aktiv. OneChocolate ist Teil des EMEA-Partner-Networks embrace. Die Agentur beschäftigt rund 40 Mitarbeiter und bietet Services im Consumer-, B2B- und Technology-Sektor an. Mitgründer Jill Coomber wird Managing Director für die Consumer Einheit von A+P in Europa. Mitgründerin Sue Grant ist ab sofort als Managing Director für die Technologie-Unit bei A+P in Europa verantwortlich. Beide gehören zum Management-Team von A+P Europa.





In Deutschland-Standort in München führt Heike Schubert seit fünf Jahren als General Manager die Geschäfte. Sie hat maßgeblich zum Erfolg der Agentur in der DACH-Region beigetragen. Das Team in München betreut eine Reihe von deutschen B2C- und B2B-Technologie-Kunden.