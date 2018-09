%%%Orange1 weckt für expert TechnoMarkt das 'Dahoam'-Gefühl%%%

Die bayrische expert TechnoMarkt Gruppe startet mit einer Themen-Kampagne in die Herbstsaison - konzipiert und umgesetzt von der Münchner Agentur Orange1. Das Anfang 2017 an den Start gegangene achtköpfige Team Unter Leitung von Geschäftsführer Bernhard Fink zeigt unter dem Motto 'Macht Dich und Dein Dahoam glücklich!', wie expert TechnoMarkt mit Haushalts- und Heimunterhaltungselektronik das "Dahoam" bereichert.



'Dahoam' sei kein Ort, sondern ein Lebensgefühl, erklärt Fink die Kreatividee der Kampagne. "Ob im Geschäft, im Onlineshop und vor allem zu Hause mit den neuen Produkten sollen sie sich richtig wohl und eben ‚Dahoam‘ fühlen", so Fink. Orange1 zeichnet für die Entwicklung der Marken-Ausssage, die Kreativ-Strategie und Konzeption sowie die komplette Umsetzung sämtlicher Kommunikationsmittel verantwortlich.

Der Claim zieht sich durch den gesamten Auftritt des Retailers - von der Website und dem Online-Shop über die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und YouTube bis hin zum Point of Sale an den derzeit 15 expert-Standorten in der Region. Dabei unterstreicht nicht nur der Claim mit seinem Mundart-Sprachspiel die regionale Verankerung des Filialisten, sondern auch der Soundtrack des Kampagnenspots, der von der bayrischen Pop-Band DeSchoWieda stammt. Der Film entstand zusammen mit MINH Media, Erding, und promoted ein Gewinnspiel, das den gesamten Kampagnenzeitraum hindurch bis Weihnachten läuft.

expert TechnoMarkt gehört zur expert-Fachhandelskooperation mit knapp 200 unabhängigen Firmen. Mit seinen bald 16 Standorten in Bayern (Unternehmenssitz ist Alling bei München) und insgesamt über 500 Mitarbeitern gehört expert TechnoMarkt zu den fünf umsatzstärksten Gesellschaftern.