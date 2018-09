%%%Die Hirschen steigen in die Start-up-Szene ein %%%

Pünktlich zum dmexco-Start kündigen die Hirschen an, ihr eigenes Engagement in der Start-up-Szene systematisch ausbauen zu wollen. Federführend ist dabei Xavier Sarras, Managing Partner von Zum goldenen Hirschen X Zerotwonine, der selbst seit fünf Jahren als Business Angel in Frankfurt und Berlin aktiv ist. Sarras fungiert in seiner neuen Funktion aktuell als Juror beim Dmexco & Unilever Foundry Start-up Hatch. Bei dem Pitch treten bis zu 200 Start-ups aus dem In- und Ausland gegeneinander an; dem Sieger winken neben einem Preisgeld von 15.000 Euro auch Workshops und Coachingsessions mit den Juryteilnehmern. Zum Goldenen Hirschen präsentiert sich hier zwischen etablierten Venture Capitalist-Firmen wie Lakestar und Projekt A.

In ihrem neuen Geschäftsfeld wollen die Hirschen Start-ups nicht nur mit Early Stage- und Follow-Up-Investitionen unterstützen, sondern auch mit Know-how, der eigenen Infrastruktur und der Einbindung ins eigene Kundennetzwerk.

"Wir suchen nach Gründern, die unfassbar viel Freude an ihrem Business haben und mit kreativer Energie unter Hochspannung agieren", erklärt Xavier Sarras. Hirschen-CEO Philipp Keller erklärt: "Wir haben uns von Anfang an nicht als Werbe-, sondern als Ideenagentur verstanden." Die Agentur sehe sich als kollaborative Plattform, die man jetzt auch stärker für externe "leidenschaftliche Business-Kreativität" öffnen wolle. "Zudem bringen wir die geballte Erfahrung im Aufbau von Marken und relevantem Content mit. Faktoren, die uns zu einem unschlagbaren Partner für Start-ups machen", ergänzt CEO Hans Langgut.