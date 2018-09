%%%Werbemarkt: Inhabergeführte Hotels investieren mehr als Ketten%%%

58 Millionen Euro haben Hotels, Hotelketten, Pensionen und Resorts in Deutschland in den zwölf Monaten der Saison 2017/2018 in Marketing und Kommunikation investiert - das zeigt eine aktuelle Studie von Research Tools. Damit setzt der Markt seinen Wachstumskurs fort: Im Vorjahreszeitraum hatten die Werbeausgaben noch bei 56 Mio. Euro gelegen; insgesamt sei dies das vierte Jahr mit steigenden Investments in Folge, so das Esslinger Marktforschungsunternehmen.



Größter Wachstumstreiber sind laut Studie die inhabergeführten Hotels und Pensionen: Vor fünf Jahren mit rund 13 Mio. Euro noch fast gleichauf mit den Hotelketten, lassen die unabhängigen Betriebe mit aktuell rund 36 Mio. Euro die großen Ketten weit hinter sich. Deren mediale Kommunikation hat sich in der aktuellen Periode verringert und beläuft sich damit auf 15 Mio. Resorts und Golfhotels kommen gemeinsam auf Werbeausgaben von rund vier Mio.

Als Top-Werber platzieren sich die Hotelgruppe B&B Hotels, das Baltic Sport- und Ferienhotel und die Marke Travel Charme. Alle drei Marken haben ihre Ausgaben gesteigert und erreichen damit einen Anteil am gesamten Werbevolumen von elf Prozent.

Basis der Studie sind Werbespendingdaten und Werbemotive aus der Werbedatenbank des unabhängigen Medienbeobachters AdVision digital, Hamburg. Die Werbemarktanalyse gibt auf 160 Seiten Einblick in Trends, Benchmarks und Strategien in sechs Teilmärkten.