%%%Ministry Group ist familienfreundlichste Werbeagentur Deutschlands %%%

Agenturen gelten nicht unbedingt immer als die besten Arbeitgeber, wenn es darum geht Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Dieses Image hat zumindest die Hamburger Ministry Group abgestreift: Sie ist Deutschlands familienfreundlichste Werbeagentur. Dies besagt eine Studie von Territory Embrace und dem Gruner+Jahr-Magazin 'Eltern'. Untersucht wurden dabei Aspekte wie Karriere in Teilzeit, Elternzeit und Homeoffice nach Bedarf.

Die Gruppe gehört zu den 99 familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands. Laut der Erhebung ist die Werbeagentur zwhy sei sogar die familienfreundlichste ihrer Art. Zur Ministry Group gehört neben zwhy auch dem Softwarehaus Napsys GmbH & Co. KG, der Agentur für Social Media und PR AntTrail GmbH und das Produktionsstudio 6ftRabbit GmbH & Co. KG.

"Ich weiß selber nicht genau, wie wir zu diesem familienfreundlichen Unternehmen geworden sind", sagt Andreas Ollmann, Geschäftsführer der Ministry Group. "Wir hatten da keinen besonderen Plan. Aber vielleicht hilft es, dass wir vier Inhaber selber Väter von insgesamt zehn Kindern sind. Und wir uns nicht über 80-Stunden-Wochen definieren möchten. Wir haben den Anspruch, gute Väter zu sein. Daraus ergeben sich auch für unsere Mitarbeiter Vorteile, die woanders vielleicht als anstrengend empfunden werden."

Punkten konnte Ministry mit seinem besonders familienfreundlichen Arbeitsumfeld, Unterstützung bei der Kinderbetreuung und flexiblen Arbeitszeiten – alles Folgen der seit Jahren gelebten New Work-Kultur, die mittlerweile ein Markenzeichen der Hamburger Agentur geworden ist. Dies sowie das komplett cloudbasierte Arbeitsumfeld ermöglichen beispielsweise spontanes Homeoffice für den Fall, dass der Nachwuchs krank zu Hause bleiben muss. "Da meine Kinder mittlerweile etwas größer sind, ist es für mich heute aber wichtiger, nach Absprache mit meinem Team einfach mal zu einer Musikaufführung meiner Jungs zu gehen", so Ollmann.

Auch Karriere in Teilzeit ist bei Ministry Group möglich: Sebastian Keil, Geschäftsführer von AntTrail, etwa arbeitet seit fünf Jahren in Teilzeit, um sich nachmittags um seine beiden Kinder zu kümmern, während seine Frau in Vollzeit angestellt ist: "Mir wurde hier nie das Gefühl gegeben, als wäre das, was ich mache, nicht genug. Wichtig ist, was am Ende aus den geleisteten Stunden gemacht wird. Grundsätzlich kann bei uns jeder sein individuelles Teilzeit-System so gestalten, wie er es benötigt. Das ist zwar in manchen Fällen schwieriger als in anderen, dennoch wir haben sogar Projektmanager, die davon Gebrauch machen", so der 44-Jährige.

