Palmer Hargreaves trommelt für Yello

Die internationale B2B-Kommunikationsagentur Palmer Hargreaves mit Deutschlandsitz in Köln hat mit Yello einen neuen Kunden gewonnen. Die Arbeit für den Stromanbieter mit Zentrale in der Domstadt beginnt im September 2018. Schwerpunkte werden im Bereich der Medienarbeit und Social Media Relations liegen.

"In den vergangenen Jahren haben wir uns sehr stark auf die Digitalisierung des Geschäfts sowie Produkt- und Serviceinnovationen konzentriert. Um dies zu ermöglichen war es uns besonders wichtig, auch den internen Veränderungsprozess zu einem agilen Unternehmen voranzutreiben", so Claudia Tillmann, Leiterin Brand & Customer Experience bei Yello. "In Zukunft wollen wir diese Assets auch in der öffentlichen Wahrnehmung stärker platzieren. Wir sind sicher, dass uns dies mit Palmer Hargreaves sehr gut gelingen wird."

Im vergangenen Jahr wurde aus der Marke Yello Strom nur noch Yello. Unter dem Claim 'Mehr als du denkst.' sowie einem frischen Logo und Corporate Design präsentierte sich das Kölner Unternehmens neu. Für Leitidee, Claim, Kampagne und Logo war die Hamburger Agenturgruppe pilot verantwortlich. pilot hatte damit erstmals Kreation und Produktion zusätzlich zur Mediaplanung der crossmedialen Relaunch-Kommunikation übernommen.

Palmer Hargreaves hat rund 180 Beschäftigte an vier Standorten in Deutschland, England, Russland und China. Zu den weiteren Kunden der Agentur zählen Audi, Bayer, Deutsche Telekom, Fraunhofer, 'Handelsblatt', Henkel, Miele und Schindler.