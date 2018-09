%%%Rocket & Wink präsentiert neues CD des Museums am Rothenbaum%%%



"Geht ins MARKK" heißt es auf den Plakaten, die ab sofort in Hamburg für das Museum am Rothenbaum werben (Foto: Yvonne Wodzak)

Die Hamburger Design-Agentur Rocket & Wink hat für das Museum am Rothenbaum ein neues Corporate Design entwickelt. Es beinhaltet die Neugestaltung des Logos, der Website sowie der Druck- und Werbemittel und prägt künftig den öffentlichen Auftritt des Museums. Gleichzeitig nennt sich das Hamburger Museum ab sofort MARKK als Abkürzung für Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt. Die Namensänderung und die moderne visuelle Identität sind Teile des Erneuerungsprozesses, den das Museum 2017 mit seiner neuenDirektion eingeleitet hat.

Gerald Rocketson von Rocket & Wink sagt: "Bei unserem Design ist es wie beim neuen Namen: Entweder man markks, oder man markks nicht." Mithilfe der Wortmarke soll der neue Name des Hauses in der breiten Öffentlichkeit etabliert werden. So wird derzeit überall in der Hansestadt mit Außenwerbung auf das MARKK und sein neues CD verwiesen.