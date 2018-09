%%%Leo Burnett - Laeufer legt für Amorelie neue Markenkampagne für 2018 auf%%%



Amorelie wirbt ab sofort mit einem neuen Claim entwickelt von W&S Epic. Leo Burnett - Laeufer steuerte die passende Kampagne mit einem TV-Spot bei, der zeigt wie menschen einander lieben (Foto: Screenshot)

Der Online-Erotikhändler Amorelie in Berlin lanciert eine neue Markenkampagne für 2018. Den Zuschlag für die Maßnahmen erhielt die ortsansässige Design-Agentur Leo Burnett - Laeufer in einem Pitch. Unter dem Marken-Claim 'Heute lieben wir uns anders' geht unter anderem ein Image-Spot in 20 und 30 Sekunden Länge on air. Zusätzlich zum Spot wird es kurze Produktformate geben, jeweils einen 10-Sekünder und 20-Sekünder für den Amorelie-Adventskalender Classic und Premium sowie einen 45-sekündigen Brand-Onlinefilm. Die TV-Kampagne wird auf verschiedenen Kanälen der DACH-Region breit gefächert geschaltet. Mit der Kampagne will Amorelie einen Anlass geben, herauszufinden, was ein glückliches Liebesleben für einen selbst bedeutet.

"Beziehungen sind der Kern unseres Glücks. Deswegen inspirieren und bestärken wir Menschen, herauszufinden, was ein erfülltes Liebesleben für sie selbst bedeutet. Unser Marken-Claim 'Heute lieben wir uns anders' soll uns zum Nachdenken anregen: Wie lieben wir uns eigentlich?", so Lea-Sophie Cramer, Gründerin und Mitglied der Geschäftsführung von Amorelie.

Die Kampagne soll in unterschiedlichen Facetten inszenieren, wie Menschen einander lieben: Ohne Grenzen im Kopf, ohne erhobenen Zeigefinger und ohne Richtig oder Falsch. Für den Image-Spot, der auf eine Mischung aus Erotik und Lifestyle setzt, standen Natürlichkeit und Authentizität der Darsteller im Vordergrund. Für die Produktion ist E+P Films München verantwortlich. Regie führte die Niederländerin Nina Aaldering. Auf Agenturseite wurde das Projekt von Kreativdirektor Marcel Günthel und Kundenberaterin Hanna Sebralla betreut. Claim und Manifest, welches der Kampagne als Leitgedanke zu Grunde liegt, entwickelte die Agentur W&S Epic aus Berlin/Hannover im Rahmen einer früheren Zusammenarbeit.

"Mit dem Image-Spot geht es Amorelie weniger darum, einzelne Produkte zu bewerben, sondern mit sinnlichen und aufregenden, aber gleichzeitig seriösen Bildern die Markenaussage filmisch in Szene zu setzen", so Andreas Laeufer, Executive Creative Director von Leo Burnett - Laeufer.

Leo Burnett - Laeufer gehört zu 100% zu der Agenturgruppe von Leo Burnett und wurde 2009 in Berlin eröffnet. Leo Burnett - Laeufer sieht sich selbst als eine Design-Agentur mit Boutique-Charakter. Die Agenturgruppe Leo Burnett gibt es seit 1969 in Deutschland. Sie hat Büros in Frankfurt, Berlin und München. Die über 260 Beschäftigten arbeiten für Kunden wie Fiat, Goodyear, McDonald's, Philip Morris, Procter & Gamble und Samsung. Leo Burnett Germany gehört zum Network Leo Burnett Worldwide mit 96 Büros in 85 Ländern und über 8.500 Mitarbeitern weltweit. Leo Burnett Worldwide ist seit dem 1. Oktober 2002 eine hundertprozentige Tochter der Publicis Groupe und seit 1. Januar 2016 Teil von Publicis Communications.