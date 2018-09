%%%achtung und Swiss zeigen 'Moments that last'%%%



Sensorische Reize können Erinnerungsblitze auslösen und so Reisemomente aufleben lassen (Foto: Swiss)

Reisen haben das Potenzial dazu, die Persönlichkeiten von Menschen zu formen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Nürnberger Marktforschungsinstituts GfK zum Thema Reiseerinnerungen. Auf dieser Basis lanciert die Schweizer Airline Swiss in Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur achtung und Publicis Zürich eine internationale Multi-Channel-Kampagne unter dem Claim 'Moments that last'. Sie wird durch PR- und Social Media-Maßnahmen unterstützt. achtung zeichnet für PR verantwortlich, SMLY aus Zürich für Social Media. Die Produktion des zugehörigen Films liegt bei Markenfilm Hamburg.



Darin sind neben den Studien-Ergebnissen auch Analysen des Schweizer Neuropsychologen Prof. Dr. Lutz Jäncke zu sehen. Er begleitet ein Experiment, das belegt, dass Menschen sich aufgrund von persönlichen Details an Reisemomente erinnern. In dem dazugehörigen Online-Film 'The Memory Experiment' wird gezeigt, wie sich Probanden aus sechs Ländern (Schweiz, Deutschland, UK, Frankreich, Italien und USA) im Alter von 18 bis 80 Jahren in Interviews vor laufender Kamera an ihre schönsten Reisemomente erinnern und diese wieder abrufen können.

Judith Schulte, Head of Marketing Communications Campaigns, sagt über die Kampagne: "Als Fluggesellschaft transportieren wir Menschen in alle Welt – und ermöglichen unseren Gästen, ganz besondere Reiseerlebnisse zu genießen. Wir wollen Swiss über die Rolle als Carrier hinaus als Inspirator positionieren, der Menschen dazu ermuntert, mit offenen Augen zu reisen und so bleibende Erinnerungen zu schaffen." Die Kampagne wird neben der Schweiz auch in Kernmärkten wie Deutschland sowie in Großbritannien, Italien und den USA ausgerollt.

Die GfK-Umfrage wurde im Auftrag von Swiss International Air Lines im Juli 2018 durchgeführt. Pro Land wurden 1.000 Personen im Alter von 18 bis 55 Jahren befragt.