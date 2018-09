%%%ADC stellt neue Corporate Identity vor%%%



Das ADC-Logo im Wandel der Zeit (Foto: ADC)

'Vorwärts zu den Wurzeln' – so lautet das Motto des Art Directors Club (ADC), Hauptsitz in Berlin, das die inhaltliche Basis für die neue Corporate Identity bildet. Der magentafarbene Stern ist verschwunden und macht Platz für ein reduziertes Logo, das sich auf den Markenauftritt des Clubs aus dem Jahre 1964 nach einem Entwurf von Mitgründer und Ex-Präsident Vilim Vasata zurückbesinnt. Der Relaunch stellt die Kernbereiche des ADC, den ADC-Wettbewerb und seine Mitglieder, in den Fokus. Vorgestellt wurde das Design mit dem Relaunch der neuen Website im Rahmen der ADC Design Experience am 13. September 2018 in Stuttgart. Die übrigen Medien des ADC werden sukzessive folgen, bis zum ADC-Festival 2019 die gesamte Kommunikation denselben Look hat.



Eine Arbeitsgruppe aus ADC-Mitgliedern, geleitet von den ADC-Vorständen Heinrich Paravicini und Anja Steinig, hat den Markenauftritt erarbeitet: Das Team bestand aus Christian Doering (KoReFe), Johannes Erler (ErlerSkibbeTönsmann), Birte Ludwig (Bureau Ludwig), Burkhard Müller (Mutabor), Katrin Oeding (Studio Oeding) und Jan Spading (ZMYK). Die Gruppe hat zudem das Herzstück der neuen Corporate Identity erstellt: das ADC-Manifest, in dem die Werte des Clubs neu, transparent und prägnant zusammengefasst sind.



Heinrich Paravicini, ADC-Vorstand Design und Geschäftsführer Mutabor, erläutert den Relaunch: "Der Club wurde vor über 50 Jahren nicht als Werberclub per se gegründet, sondern er vereinte die besten Köpfe der damals prägenden Disziplinen der Kommunikation – ein Buchgestalter wie Willy Fleckhaus war damals Präsident des ADC. Auch heute sind wir der Club der führenden kreativen Köpfe der Kommunikationsbranche – mit nunmehr sieben Fachbereichen. Damals wie heute wollen wir Kommunikation durch exzellente Kreation besser machen. Diesen Kern unserer Marke stellen wir wieder in den Mittelpunkt."



Präsidiumssprecher Dr. Stephan Vogel ergänzt: "Die neue Corporate Identity spiegelt die gesunderen Proportionen im Club wieder: Wir stehen nicht nur für exzellente Markenkommunikation, sondern für exzellente, kreative Kommunikation. Das bedeutet eben nicht nur Werbung, sondern auch Design, Editorial, Kommunikation im Raum, Digitale Medien: all unsere Fachbereiche. Die Gestaltung ist ein radikaler Schritt weg von Klischees. Der Relaunch hat einen starken Rückhalt im Präsidium und wurde einstimmig verabschiedet. Gerade weil die neue Corporate Identity aus unserem Mitgliederkreis kommt, ist das ein kraftvolles Signal."





Das neue Logo des ADC orientiert sich an dem ersten Entwurf von 1964 (Foto: ADC)