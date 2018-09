%%%EasyJet präsentiert neue Europa-Kampagne %%%

Die Budget-Airline EasyJet mit Sitz in Luton bei London präsentiert ihre neue Europa-Kampagne. Die erste seitdem Lis Blair im Mai 2018 als CMO für EasyJet tätig wurde. Die WPP-Tochter VCCP entwickelte die neue Kampagne mit dem Slogan "Imagine Where We Can Take You", die erstmals am 14. September 2018 während Googlebox auf Channel 4 zu sehen sein wird.





EasyJet investierte in den neuen Auftritt rund 13,5 Millionen Euro (12 Millionen Pfund). Der neue 60-Sekunden-Spot wird über die Kanäle TV, Print, Kino, Social & Digital Outdoor in Europa ausgespielt.







Omnicom-Tochter OMD ist für Media Planning und Buying verantwortlich. Gedreht wurde der Spot von The Sacred Egg und Productions Company war Riff Raff Film - beide London.