%%%Nielsen sondiert Aufspaltung oder Komplett-Verkauf%%%

Das traditionelle Mafo-Geschäft befindet sich im Umbruch. Nachdem Deutschlands größer Mafo-Konzern, die GfK SE, mit Stammsitz in Nürnberg, im Frühjahr 2018 einen globalen Re-Strukturierungs- und Sanierungskurs angekündigt hatte, steht nun auch beim US-Konzern Nielsen ähnliches bevor. Nielsen Holdings mit Hauptsitz in London und Verwaltungs-Center in New York teilte der Nachrichten-Agentur Reuters mit, dass man eine "strategische Überprüfung" in die Wege geleitet habe und mehrere Optionen vom Teil-Verkauf bis hin zum Komplett-Verkauf prüfe.