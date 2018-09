%%%PHD und Volkswagen launchen Spezial-Unit Engine%%%

Die Media-Agentur PHD mit Zentrale in Frankfurt gründet die Special-Unit Engine für den Kunden Volkswagen. Zum neuen Engine-Team gehören auch Experten der Omnicom-Töchter Annalect und Adylic. Die neue Spezial-Unit wertet anonyme Verbrauchern-Daten aus, die bei der Online-Recherche nach Autos generiert werden. Ziel ist es, Volkswagen ein genaues Zielgruppen-Targeting zu ermöglichen, damit relevanter Content zu dem Zeitpunkt ausgespielt werden kann, wenn die Nutzer sich im digitalen Kaufentscheidungs-Prozess befinden. Die Omnicom-Tochter PHD betreut seit 2016 den globalen Media-Etat von Volkswagen.



"Beim heutigen Kaufentscheidungsprozess im Automobilbereich wird der 'Verkauf' online durchgeführt, während der 'Handel' im Autohaus abgeschlossen wird", erklärt Oliver Maletz, Global Head of Communications and Media VW-Brand. "Verbraucher recherchieren Autos online und erzeugen dabei Berge an Daten. Diese geben uns die Möglichkeit, unseren Zielgruppen relevante und ansprechende Inhalte anzubieten, um individuelle Fragen und Bedürfnisse in jeder Phase des Kaufprozesses zu beantworten beziehungsweise zu erfüllen."



Die Leitung der Unit liegt bei PHD - die Engine-Experten sind in Hubs geclustert und sitzen in London, New York, Singapur und Miami. Diese regionale Aufteilung ermöglicht die marktspezifische Beratung der lokalen Volkswagen- und PHD-Teams bei programmatischen Lösungen. Diese umfassen neben Daten-Erfassung und –Management auch Zielgruppenerstellung, dynamische Anzeigengestaltung, Aktivierung und Messung.



Paul Hawkey, Global Business Leader für den Kunden Volkswagen bei PHD, erläutert: "Engine ist ein spannender Schritt nach vorne für PHD und Volkswagen. Durch die Bildung dieser hubbasierten Teams kann die programmatische Medien- und Technologielandschaft voll genutzt werden, um noch bessere Ergebnisse für unseren Kunden zu erzielen."



In Deutschland betreut das PHD-Team unter der Leitung von CEO Holger Thalheimer an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf neben Volkswagen noch Kunden wie Audi, Bayer, Canon, Expedia, Porsche, SAP, Seat, Skoda und auch die Bundesregierung.