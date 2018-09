%%%Saint Elmo's präsentiert Küchenmarke Alno neu%%%



Persönliche Geschichten stehen im Zentrum der neuen Markenkommunikation von Alno (Foto: Alno)

Das Münchner Team der Serviceplan-Tochter Saint Elmo's verantwortet die neue Kommunikationsstrategie des Küchenmöbelherstellers Alno mit Sitz im baden-württembergischen Pfullendorf. Im Mittelpunkt stehen künftig Menschen und ihre Geschichten rund um den Ort Küche. Das Herzstück der Kommunikationsmaßnahmen unter dem Claim 'Gemacht fürs Leben' sind Spots der Storys, die auf Messen, bei Händlern und online eingesetzt werden. Darüber hinaus wird die strategische Neuausrichtung der Marke am Point of Sale, Out of Home sowie in einem Kundenjournal ausgespielt.



Die Alno AG hatte den Geschäftsbetrieb 2017 nach einer Insolvenz eingestellt. Aus Teilen der Insolvenzmasse entstand die Neue Alno GmbH, die Anfang 2018 von der britischen Investmentgesellschaft RiverRock European Capital Partners übernommen wurde. Kurz darauf wurde die Produktion wieder aufgenommen.

"Wir freuen uns, sowohl Kunden als auch der Fachwelt unsere Küchen auf eine ganz neue Art näherzubringen", erzählt Berthold Müller, Leiter Produktentwicklung & Marketing & Qualität bei der Neuen Alno GmbH. "Endlich schwingt die persönliche Note mit, die bei uns vom Design bis zur Auslieferung spürbar ist."



Die 2001 gegründete Agenturgruppe Saint Elmo's ist neben München auch mit Büros in Hamburg, Berlin und Los Angeles vertreten. Saint Elmo's Hamburg gewann zuletzt Hamburg Wasser als Neukunden.