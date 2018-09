%%%Ende einer Ära: VW stellt die Beetle-Produktion ein%%%

Der deutsche Auto-Konzern Volkswagen AG mit Sitz in Wolfburg hat bekannt gegeben, die Prodution des "Beetle" im Juli 2019 einzustellen. Der Beetle erinnert durch seine runde Form an das Kultauto VW Käfer.







Im Juli 2019 wird der letzte Beetle die Werksanlangen in Mexiko verlassen. Bis dahin werden noch zwei Modelle auf den Markt gebracht: die Final Edition SE und SEL. In den 1950er Jahren konzipierten die DDB-Gründer Ned Doyle, Maxwell Dane und William "Bill" Bernsbach den Werbe-Auftritt rund um das deutsche Auto-Modell aus den 1930. Mit Kampagnen "Think Small", "Lemon" und "Nobody's perfect" revolutionierten sie die Auto-Werbung. Auch dank des Films "Herbie – ein toller Käfer" erlangte der VW-PKW seine weltweite Popularität.





Das legendäre Käfer-Design entwickelte Ferinand Porsche bereits in den 30er Jahren, gebaut wurde das Auto aber erst später. In den 1990er Jahren kam dann der "New Beetle" auf den Markt, auch eine Hommage vom damaligen VW-Chef Ferdinand Piech an seinen Großvater Ferninand Porsche. Der "New Beetle" wurde knapp 1,2 Millionen mal verkauft. Der Nachfolger - bekannt unter dem Namen "Beetle" - kam 2011 auf den Markt wurde bisher nur 530.000 mal verkauft. Vor 15 Jahren rollte der letzte echte Käfer in Mexiko vom Band und steht nun in Wolfsburg im Automuseum. In Wolfsburg wurde die Käfer-Produktion bereits 1974 eingestellt.