Tennis-Sponsoring: Adidas nimmt US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka unter Vertrag

Der Sportartikel-Konzern Adidas SE mit Stammsitz in Herzogenaurach bei Nürnberg engagiert 2018 die US Open-Gewinnerin Naomi Osaka als Testimonial für seine Tennis-Mode. Der Deal soll der Tennisspielerin rund 8,6 Millionen Euro (10 Millionen US-Dollar) einbringen und macht sie damit zur bestbezahlten weiblichen Sportlerin bei Adidas. Osaka war bereits zuvor Adidas-Atlethin, der neue Vertrag beinhaltet so die genannte "Endorsement Superpower". Kürzlich unterschrieb sie auch einen Drei-Jahres Vertrag mit Nissan. Zudem hat sie Deals mit Yonex, Nissin Food, Wowow und Citzen Watch.







Derzeit buhlen die Sportbekleidungs-Hersteller wie Adidas, Nike und Under Armour um weibliche Atlethen, insbesondere um gegen die Aufsteigermarke Lululemon zu bestehen. Diese steht laut dem US-Mafo-Institut NDP Group bereits auf dem zweiten Platz hinter Nike, der derzeitigen Nummer eins im Bereich Frauen-Sport-Mode.