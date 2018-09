%%%Jung von Matt bringt neuen Technologie-Ableger an den Start%%%

Vor fast zwei Jahren holte die Jung von Matt AG ihre Hamburger Digital-Tochter JvM/Next ins Headquarter und verschmolz beide Firmen zu JvM/Next Alster – jetzt geht die Agenturgruppe beim Thema Digitalisierung einen Schritt weiter. Wie new business in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, bringt Geschäftsführer Thomas Feldhaus zusammen mit dem Neueinsteiger Christopher Roskowetz eine neue Technologie-Tochter an den Start: Die Jung von Matt/Tech GmbH soll die Kompetenzen der Agenturgruppe in den digital- und technologiegetriebenen Feldern der Marketingkommunikation weiter ausbauen. „Nach der erfolgreichen Konzeption und Umsetzung von Projekten, wie der Markenplattform BMW.com sowie Produktentwicklungen wie der F.A.Z. App 'Der Tag' steigt die Nachfrage nach kreativen technologiegetriebenen Lösungen“, erklärt Agenturvorstand Dr. Peter Figge zum neuen Ableger. „Mit der Gründung von Jung von Matt/Tech stärken wir das Angebot der JvM-Gruppe für schlaue, mutige Lösungen, die auch in diesen Feldern mit kreativer Exzellenz den Unterschied machen.“





Feldhaus gehört seit fast zehn Jahren zum Management der Agentur. Er hatte seine Karriere einst bei Kabel New Media und Interone gestartet, stieg im Sommer 2009 als Technischer Direktor bei JvM/Next ein und wurde knapp ein halbes Jahr später in die Geschäftsführung berufen. An seine Seite holte er den international erfahrenen Digitalberater Christopher Roskowetz von BBDO: Roskowetz war zuletzt als Director Digital Consulting auf globaler Ebene für BBDO tätig. Zuvor hatte er als Business Director standortübergreifend das Beratungsteam der BBDO Interone China in Peking und Shanghai geleitet.





Jung von Matt/Tech startet mit einer 30-köpfigen Mannschaft, das im dritten Stock der Agentur sitzt - im Herzen des Next-Teams. Die räumliche Nähe ist kein Zufall: beide Einheiten sollen auch weiter eng zusammenarbeiten, die Next mit Fokus auf kreative digitale Kommunikation, die Tech mit den Schwerpunkten Development, UXDesign, Consulting und Data. Einer dieser Treiber hat dem neuen Ableger bereits einen umfangreichen Auftrag erteilt: Für Google in Mountain View wird JvM/Tech die Plattform des Open Source Frameworks AMP strategisch und konzeptionell weiterentwickeln.