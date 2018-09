%%%Mitsubishi Motors fährt beim Deutschen Basketball Bund vor%%%



v.l. Dr. Kolja Rebstock, Geschäftsführer Mitsubishi Motors, und Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes; Foto: Lagardère Sports

Ab sofort tritt Mitsubishi Motors als neuer Premium- und Automobilpartner des Deutschen Basketball Bundes e.V. (DBB) auf. Dies gab der in Hagen ansässige Verband im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und Israel am Sonntagabend in Leipzig bekannt. Die Kooperation beginnt im September 2018 und läuft zunächst bis Ende 2020. Der Deal wurde von dem Sportvermarkter Lagardère Sports, Hamburg, eingefädelt. Oliver Watermann, Executive Director Team Sports bei Lagardère Sports, sagt: "Basketball wird in Deutschland immer beliebter - davon wird Mitsubishi Motors enorm profitieren. Die Partnerschaft zwischen dem Deutschen Basketball Bund und Mitsubishi Motors bietet viele spannende Möglichkeiten zur aufmerksamkeitsstarken Aktivierung."

Die japanische Marke Mitsubishi unterstützt den DBB mit aktuellen Outlander Modellen. Zudem wird Mitsubishi Motors mit Deutschlandsitz in Friedberg zukünftig bei allen DBB-Freundschaftsspielen, DBB Supercup- sowie EM/WM-Qualifikationsspielen der deutschen Basketball-Nationalmannschaft Präsenz zeigen.