%%%Labelium übernimmt Frankfurter Performance-Agentur Klickkonzept %%%

Die französischstämmige Werbeagentur Labelium expandiert mit einer strategischen Akquisition in den deutschen Markt und übernimmt mit einer 51-prozentigen Beteiligung die Mehrheit an der Frankfurter Performance Marketing-Agentur Klickkonzept. Die international agierende Labelium-Gruppe mit Hauptsitz in Paris verwaltet aktuell auf rund 400 Kundenaccounts in 30 Ländern ein Mediavolumen von mehr als 200 Millionen Euro jährlich. Weltweit beschäftigt das Unternehmen in 16 Niederlassungen insgesamt über 220 Mitarbeiter.

Die 2011 gegründete Agentur Klickkonzept betreut für Kunden wie den ADAC, Outfitter, creditshelf und Unique Personal aktuell ein Mediavolumen von insgesamt rund neun Millionen Euro im Jahr. Klickkonzept gehört zu den Top 10 Google Performance-Agenturen in Deutschland und ist Google Premium Partner der ersten Stunde.

Durch die Integration in das internationale Netzwerk will Gründer und Geschäftsführer Fabian Ulitzka die Wachstums- und Internationalisierungsbestrebungen seiner mittelständischen Kunden noch besser vorantreiben - und damit natürlich auch das Wachstum seiner eigenen Agentur. Ulitzka rechnet mit einer Verdreifachung des Honorarumsatzes innerhalb der nächsten vier Jahre. "Wir freuen uns über die neue strategische Partnerschaft und den Zugang zu internationalen Märkten, hochspezialisierten Teams und neuen Technologien. Durch das internationale Netzwerk von Labelium haben unsere Kunden jetzt neue Skalierungsmöglichkeiten und können Risiken reduzieren“, so der Agenturchef.

Ulitzka managt Deutschlandgeschäft der Labelium-Gruppe

Als alleinvertretender Geschäftsführer bleibt er weiter Ansprechpartner für die Klickkonzept-Kunden. Zugleich verantwortet Ulitzka das Deutschlandgeschäft der französischen Gruppe - und die steuert auf Expansionskurs. "Mit der strategischen Investition in die Klickkonzept GmbH haben wir uns mit einem Spezialisten im deutschen Mittelstand verstärkt“, erklärt Labelium Managing Director Michael Beresin. „Das sehr hohe fachliche Niveau und die in Deutschland wichtige Mittelstandsexpertise sind für uns Schlüsselqualifikationen gewesen, die Klickkonzept vollumfänglich erfüllt."

In der DACH-Region ist die 2001 gegründete inhabergeführte Digitalagentur bereits in Wien präsent. Zu den Kunden gehören Dior, Moet & Chandon, BIC, Lacoste und Sephora.