%%%Ressourcenmangel gestaltet Kommunikation der Bayerischen Jugendherbergen%%%



Der Nachhaltigkeitsbegriff des Landesverbands der Bayerischen Jugendherbergen soll in den Broschüren auf verständliche und unterhaltsame Weise vermittelt werden (Foto: DJH)

Ressourcenmangel an der Panke, Berlin, unterstützt erstmals die Bayerischen Jugendherbergen (DJH Bayern) in der Kommunikation ihres nachhaltigen Unternehmenskonzeptes. Dazu hat die Agentur einen digitalen Jahresbericht, eine Imagebroschüre sowie Imageanzeigen konzipiert und realisiert. Als gemeinnützige Organisation möchte das Deutsche Jugendherbergswerk im Landesverband Bayern, München, die Erziehung, Bildung und Entwicklung junger Menschen fördern. Ein strategisches Unternehmenskonzept wurde im Mai 2017 beschlossen und nun umgesetzt.

Dabei sollten die Jugendherbergen über die Kommunikation ihres eigenen Nachhaltigkeitsbegriffs positioniert werden. Ressourcenmangel hat diese Aufgabe in einer modernen Gestaltung realisiert und ein redaktionelles Konzept erarbeitet, das den Nachhaltigkeitsbegriff des Landesverbands vermittelt: In Orientierung an den drei Säulen der Nachhaltigkeit – Soziales, Ökonomie, Ökologie – wurden die drei Rubriken "Erleben", "Erkennen" und "Erhalten" entwickelt, die den Leser durch die Imagebroschüre und den Jahresbericht führen. Online wie offline gewähren dabei verschiedene Formate wie Interviews und Reportagen Einblicke in Anspruch und Tagesgeschäft der Jugendherbergen.

"Die Bayerischen Jugendherbergen waren schon nachhaltig, lange bevor der Begriff erfunden wurde. Ressourcenmangel hat es verstanden, diese DNA für die Öffentlichkeit neu zu übersetzen", sagt Anne Jonigkeit, Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, DJH Landesverband Bayern.