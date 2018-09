%%%Havas Düsseldorf engagiert sich zum Schutz der Wälder in Europa%%%

Die Wälder in Rumänien machen rund die Hälfte aller noch vorhanden urzeitlichen Wälder in Europa aus. Doch leider werden diese immer wieder Opfer illegaler Abholzungs-Attacken. Die Organisation Agent Green und Havas Düsseldorf haben sich zusammen getan, den Bäumen in Rumänien und anderswo eine Stimme gegeben.





"Screaming Trees" ist ein spezial-entwickeltes Smart Device, das ein Warnsignal an lokale Behörden sendet, sobald es eine Kreissäge hört. Das Gerät ist mit Sensoren ausgestattet, die die Lautstärke, Rotation der Säge und Länge des Geräusches messen können. Im Wald sind mehrere Geräte verteilt - sie bilden ein Netzwerk, mit dem der Ort des Geschehens genau bestimmt werden kann.





Ansprechpartner auf Agenturseite sind die beiden CCOs Eric Schoeffler (Germany) und Darren Richardson (Düsseldorf) sowie Client Service Director Harald Jäger. Zum Team gehören außerdem Trang Vo Thi, Matthias Wilde (beide Producers), Alex Schulz (Illustrator), Annika Gude, Alexander Schulz (beide Art Directors), Helmut Schulte, Christoph Damanik (beide Creative Directors), Bernhard Labitzke, Sascha Neumann (beide Copywriters), Arnaud Atchimon (3D Designer/Creative Technologist/Illustrator/Programmer) und Serge Przybyl (Account Director).