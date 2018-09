%%%The Best Agency 2018: Kunden-Jury vergibt 16 Medaillen%%%

Bei der erstmaligen Award-Verleihung des The Best Agency-Wettbewerbs hat eine 35-köpfige reine Kunden-Jury unter Vorsitz von Susan Schramm, Marketing-Vorstand von McDonald’s, die besten deutschsprachigen Agenturen aus Auftraggeber-Sicht gekürt. Die Bilanz: Dreimal Gold, achtmal Silber und fünfmal Bronze gingen im Rahmen eines Gala-Dinners im Hamburger und Germania Ruder Club an der Außenalster in die Hände der Gewinner. Initiator und Schirmherr der Veranstaltung ist die Hamburger Marketing-Beratung cherrypicker.

Die Gewinner von The Best Agency 2018 im Überblick

Kategorie Customized

Silber - Bobby&Carl GmbH



Kategorie Focused

Silber - Eberle Werbeagentur GmbH



Kategorie Newcomer

Silber - Bobby&Carl GmbH



Kategorie Agency Marketing

Bronze - Palmer Hargreaves GmbH

Bronze - fischerAppelt

Gold - Brandyourlife Werbeagentur

Gold - DDB Group Germany



Kategorie Top Tool

Bronze - Plan.Net Business Intelligence GmbH & Co. KG

Silber - Milk Food & Design

Silber - Publicis Groupe



Kategorie Future Ready

Silber - fischerAppelt



Kategorie Top Job

Bronze - cyclos design GmbH

Bronze - GW+Co

Silber - Publicis Pixelpark GmbH

Silber - Ogilvy & Mather Werbeagentur GmbH

Gold - Crossmedia & Castenow



The Best Agency ersetzt den CREA. Mit dem neuen Wettbewerb soll es eine neue Instanz mit dem Ziel eine qualitative Orientierung in dem hoch dynamischen und intransparenten Agenturmarkt zu geben. "Wir möchten Marketingentscheidern und der Agenturbranche eine neue, qualitative Orientierungshilfe über einen Markt geben, der sich immer mehr durch Dynamik und Intransparenz auszeichnet", so Oliver Klein, Inhaber der Hamburger Marketingberatung cherrypicker und Initiator von The Best Agency über die Gründe, den Preis ins Leben zu rufen. Für Konzept und Gestaltung des neuen Formats hat cherrypicker mit der Werbeagentur Saatchi & Saatchi zusammengearbeitet.



"Es gibt eine Vielzahl an herausragenden Agenturen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und individuellen Qualitäten. The Best Agency wird nun ein Qualitätssiegel eingeführt, welches Auftraggebern bei der Auswahl eine Unterstützung bieten soll", sagt die Jury-Vorsitzende Susan Schramm, Marketing-Vorstand McDonald’s Deutschland. "Ein Komitee beurteilt mit dem Blick des Klienten objektiv und unbestechlich, was aus seiner Sicht gut ist und was nicht. So werden wir dem Anspruch gerecht, potenziellen Kunden mit The Best Agency eine wirkliche Orientierungshilfe an die Hand zu geben."



Alle Informationen zu The Best Agency, zu Mitgliedern der Jury und Impressionen finden Sie unter www.thebestagency.de.