%%%Heye gewinnt Jim Beam-Mandat und stößt Out-of-Home-Kampagne an%%%



Heye lanciert für Neukunde Jim Beam Out-of-Home-Maßnahmen (Foto: Heye)

Die Münchner Full-Service Kreativ-Agentur Heye stößt mit Jim Beam an. Die Agentur aus dem DDB Worldwide-Netzwerk arbeitet erstmals für die Beam Suntory Deutschland GmbH. Die Frankfurter Gesellschaft für Marketing und Vertrieb von Premiumspirituosen ist auch für den Vertrieb von Jim Beam verantwortlich. Im ersten Schritt der Zusammenarbeit ist ab September 2018 eine Plakatkampagne an U-Bahnhöfen und Sonderflächen in Großstädten zu sehen.



Deutschlandweit werden im Rahmen der Plakatkampagne die Themen 'Freundschaft und gemeinsam Zeit verbringen' kommunikativ in den Vordergrund gerückt. "Ehrlich, direkt und nicht zu ernst – so soll Jim Beam rüberkommen. Eben genau wie er schmeckt", so Thorsten Adenauer, Geschäftsleiter Kreation bei Heye. Bas Vermorken, Managing Director Deutschland bei Beam Suntory, ergänzt: "Der neue Markenauftritt lässt Jim Beam moderner und emotionaler auftreten, ohne dabei unsere traditionellen Werte außen vor zu lassen."



Heye-Geschäftsführer und -CEO Mark Niedzballa sagt: "Jeder Werber träumt davon, für eine große Whiskey-Marke zu arbeiten. Auch wenn Whiskey in Agenturen heute sicher nicht mehr eine so omnipräsente Rolle innehat wie zu Mad Men Zeiten. Wir haben noch jede Menge vor." Man darf gespannt sein.



Heye, 1960 von Friedrich W. Heye gegründet, hat heute rund 130 Beschäftigte. Zu den Kunden der Omnicom-Tochter zählen BMW Deutschland, Bosch, DMAX, Eurosport, ExxonMobil, Google Deutschland, HD+, Mars Wrigley, McDonald’s und SOS Kinderdörfer weltweit.