LLR und Eurowings werben mit Käse für Zürich



Mit dem Slogan 'Ist das Kunst oder Käse?' machen LLR und Eurowings Werbung für Zürich (Foto: LLR)

Seit Mittwoch tourt ein Stück Käse durch Hamburg: Mit einer 350 kg schwere Käse-Installation aus Holz mit der Aufschrift 'Ist das Kunst oder Käse' macht Eurowings Werbung für Zürich Tourismus und das kulturelle und kulinarische Angebot der Schweizer Metropole. Das Konzept kommt von der Hamburger Kreativ-Agentur Lukas Lindemann Rosinski (LLR).



Die Käse-Installation wird durch ein Gewinnspiel ergänzt, in dessen Rahmen ein Wochenende in Zürich verlost wird. Aktuell ist der Käse am Spielbudenplatz ausgestellt und wechselt später den Standort gen Hauptbahnhof.



Bei der Umsetzung wurde LLR von Sven Kalmus und seinem Team bei der Kölner Agentur für Eventmarketing Eventsure unterstützt. Auf Kundenseite verantwortlich ist Manuela Spröwitz, International Marketing Manager. LLR feiert 2018 sein zehnjähriges Bestehen und betreut Eurowings von Beginn an, ebenso wie Mercedes-Benz Vans. Weitere Namen auf der Kundenliste sind Amorelie, Campari, Mustang, Subway, Vodafone und ZDF neo.